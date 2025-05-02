Гуманоидные роботы становятся все более заметными на улицах Китая 2 2.05.2025, 11:46

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Как «воплощенный ИИ» меняет страну.

В Китае стремительно развивается использование «воплощенного искусственного интеллекта» — технологий, сочетающих ИИ с физическими устройствами, такими как дроны и гуманоидные роботы, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org). Эти инновации уже становятся частью повседневной жизни в городах, особенно в технологическом центре страны — Шэньчжэне.

Дроны доставляют еду в парки

В Шэньчжэне компания Meituan, крупнейшая платформа доставки еды в Китае, внедрила систему «воздушных шкафов» для получения заказов. Дроны доставляют еду, например, рисовую лапшу или чай с пузырьками, из торговых центров на расстоянии до трех километров и опускают ее в специальные шкафы, которые можно открыть, введя номер телефона клиента. Meituan утверждает, что такие дроны доставляют заказы примерно на 10% быстрее, чем курьеры.

Гуманоидные роботы на сцене и в повседневности

Гуманоидные роботы становятся все более заметными в Китае. Во время празднования Весеннего фестиваля миллионы зрителей увидели танец, исполненный группой гуманоидов от компании Unitree. Недавно в пригороде Пекина прошел первый в мире полумарафон, в котором участвовали как люди, так и гуманоидные роботы.

В повседневной жизни роботы также находят применение. На оптовом рынке в Иу, в старинной деревне Футянь, ребенок играет с робособакой, пока его мать торгуется с экспортерами. На улицах Шанхая женщина выгуливает робособаку, которая несет корзину с покупками на спине.

Поддержка со стороны правительства

Правительство Китая активно поддерживает развитие технологий «воплощенного ИИ». Премьер-министр Ли Цянь в марте пообещал «раскрыть потенциал цифровой экономики», уделяя особое внимание таким технологиям. Провинция Гуандун, включая Шэньчжэнь, получила 60 миллионов юаней (около 6,4 миллиона фунтов стерлингов) на создание инновационных центров.

Шэньчжэнь известен как столица дронов Китая благодаря прогрессивному подходу властей к регулированию этой отрасли. Гражданская авиационная администрация Китая прогнозирует, что стоимость сектора дронов увеличится в пять раз и достигнет 3,5 триллиона юаней в течение следующего десятилетия.

Развитие ИИ и открытые технологии

В январе китайская компания DeepSeek представила модель искусственного интеллекта R1, которая по производительности сопоставима с ведущими американскими аналогами, но при этом использует менее продвинутые чипы. Эта модель была опубликована с открытым исходным кодом, что способствовало ее широкому распространению и ускорило развитие робототехники в стране.

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