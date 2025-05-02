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Кодовое слово «масло»: как в Витебске украли пять цистерн битума

  • 2.05.2025, 11:49
Кодовое слово «масло»: как в Витебске украли пять цистерн битума

Ущерб составил более 186 тысяч рублей.

Главный инженер витебского предприятия обвиняется в хищении более 130 тонн битума — помогал ему в этом водитель автоцистерны. У них было кодовое слово и условленное место встречи, пишет «Зеркало» со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, 29-летний главный инженер с июня 2022 года по сентябрь 2023 года похищал дорожный битум и деньги витебского предприятия, где работал. Мужчина вступил в преступный сговор с водителем организации — перевозчика битума, полагают следователи.

«У подельников были общие цели, план и даже кодовое слово „масло“, услышав которое, водитель понимал, что образовались излишки материала, которого хватит для выполнения нужных работ, поэтому доставлять груз не нужно и можно его продать на стороне», — рассказали в СК.

После сделки водитель привозил часть вырученной суммы главному инженеру в заранее оговоренное место — на трассу. Там тот подписывал накладные и проставлял печати предприятия в документах.

«Установлено, что таким образом пять автомобилей со 131 тонной нефтепродукта не доехали до предприятия Витебска. Ущерб составил более 186 тысяч рублей», — сообщили в СК.

Уголовное дело в отношении водителя выделили в отдельное производство. А главному инженеру уже предъявили обвинение в хищении в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями (ч.4 ст. 210 УК).

Мужчине грозит от 5 до 12 лет колонии, ущерб предприятию он полностью возместил.

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