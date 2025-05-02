На аукцион снова выставили дворец Радзивиллов XVIII века

На аукцион снова выставили дворец Радзивиллов XVIII века1
- 2.05.2025, 12:08
Через 2,5 года после продажи.
Дворец Радзивиллов под Дятлово в Гродненской области снова продают. Два с половиной года назад его купил российский бизнесмен за $40. Сейчас двухэтажный кирпичный особняк площадью 1527 кв. м выставили на электронные торги на площадке «БУТБ-Имущество», сообщпет OL со ссылкой на пресс-службу биржи.
Бывшему дворцу Радзивиллов под Дятлово более 270 лет. Строительство замка начал Николай Фаустин Радзивилл на месте сожженного шведами деревянного замка. Затем история особняка была связана с семьей сына Николая — Ульрика Криштофа Радзивилла. Он был писателем, поэтом, историком, государственным деятелем Великого княжества Литовского, князем Священной Римской империи.
Здание пытались неоднократно продать с аукциона. В предыдущий раз его цена составляла три базовые величины, на тот момент — 96 рублей. Осенью 2022 года за эту сумму его купил бизнесмен из России, не связанный с Беларусью. Однако затем дворец Радзивиллов передали в оперативное управления Дятловскому райисполкому.
Сейчас начальная цена особняка составляет 296,064 тыс. рублей. Земля передается владельцу здания в аренду сроком до 28 ноября 2072 года. Площадь самого участка — 41 сотка. Комплекс включает двухэтажное кирпичное здание с подвалом и четырьмя холодными пристройками, которые возвели в 1751 году.
По условиям продажи у предпринимателя будет три года на то, чтобы начать использовать объект, а в случае реконструкции, строительства или сноса недвижимости это нужно будет сделать в сроки, определенные проектно-сметной документацией. Но не позднее пяти лет с момента подписания договора купли-продажи.