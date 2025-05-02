Премьер Украины раскрыл детали об украинско-американском инвестиционном фонде 2.05.2025, 12:11

Ратификация соглашения планируется как можно быстрее.

Инвестиционный фонд восстановления Украины будет зарегистрирован в США, при этом валютой его счета будет гривня. Об этом (рассказал) премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде, пишет народный депутат Ярослав Железняк.

«Предварительная договоренность, что Фонд будет в США зарегистрирован, но счет в Украине и пополнение в гривне», - цитирует Железняк премьера Украины.

Отвечая на вопрос, действительно ли ратификация соглашения планируется 8 мая, Шмыгаль отметил, что надеются сделать это как можно быстрее.

«Мы просим о ратификации как можно скорее. Будем благодарны», - приводит нардеп слова Шмыгаля.

Относительно других двух документов, которые должны определить технические детали соглашения, Шмыгаль сообщил, что это межинституциональные соглашения, которые принципиально согласованы и ратификации не подлежат.

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