закрыть
2 мая 2025, пятница, 12:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Украины раскрыл детали об украинско-американском инвестиционном фонде

  • 2.05.2025, 12:11
Премьер Украины раскрыл детали об украинско-американском инвестиционном фонде

Ратификация соглашения планируется как можно быстрее.

Инвестиционный фонд восстановления Украины будет зарегистрирован в США, при этом валютой его счета будет гривня. Об этом (рассказал) премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде, пишет народный депутат Ярослав Железняк.

«Предварительная договоренность, что Фонд будет в США зарегистрирован, но счет в Украине и пополнение в гривне», - цитирует Железняк премьера Украины.

Отвечая на вопрос, действительно ли ратификация соглашения планируется 8 мая, Шмыгаль отметил, что надеются сделать это как можно быстрее.

«Мы просим о ратификации как можно скорее. Будем благодарны», - приводит нардеп слова Шмыгаля.

Относительно других двух документов, которые должны определить технические детали соглашения, Шмыгаль сообщил, что это межинституциональные соглашения, которые принципиально согласованы и ратификации не подлежат.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не лезьте, Минск - не ваш
Не лезьте, Минск - не ваш Ирина Халип
Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский