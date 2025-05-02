Премьер Украины раскрыл детали об украинско-американском инвестиционном фонде
- 2.05.2025, 12:11
Ратификация соглашения планируется как можно быстрее.
Инвестиционный фонд восстановления Украины будет зарегистрирован в США, при этом валютой его счета будет гривня. Об этом (рассказал) премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде, пишет народный депутат Ярослав Железняк.
«Предварительная договоренность, что Фонд будет в США зарегистрирован, но счет в Украине и пополнение в гривне», - цитирует Железняк премьера Украины.
Отвечая на вопрос, действительно ли ратификация соглашения планируется 8 мая, Шмыгаль отметил, что надеются сделать это как можно быстрее.
«Мы просим о ратификации как можно скорее. Будем благодарны», - приводит нардеп слова Шмыгаля.
Относительно других двух документов, которые должны определить технические детали соглашения, Шмыгаль сообщил, что это межинституциональные соглашения, которые принципиально согласованы и ратификации не подлежат.