Не лезьте, Минск - не ваш 1 Ирина Халип

2.05.2025, 12:15

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Ирина Халип

Прочь из нашего города

Когда Путин в Волгограде, стоя рядом с Лукашенко, начал говорить о героях защиты Минска, Севастополя, Сталинграда, я сначала подумала, что он просто перепутал: то ли Брестская крепость, то ли, например, Минская крепость – кто их, белорусов, разберет. Но Брестскую крепость он тоже назвал. Так что дело не в незнании, он ничего не перепутал. Зато не прозвучало название Одессы. И все стало понятно: теперешняя Одесса – это вражеский город, и нужно его срочно заменить чем-нибудь надежным на территории союзника. Пусть будет Минск, что же может быть надежнее?

Историки, с которыми я разговаривала после этой фразы, сказали в один голос: такого не было даже в советской историографии. Да, создавались мифы – о героях-панфиловцах, о сложных боевых заданиях Зои Космодемьянской или о сильной подпольной организации «Молодая гвардия», которой руководила коммунистическая партия. Но на оборону Минска даже у них фантазии не хватило.

Теперь на наших глазах спустя десятилетия, когда все легенды советской пропаганды благополучно развенчаны, творится новый миф – об обороне Минска. При том, что давно уже все знают: лишь 100-я стрелковая дивизия в районе Острошицкого городка пыталась некоторое время сдержать наступление немцев, хотя кольцо окружения уже замкнулось. Зато теперь – «отомкнулось» благодаря словам Путина во время их совместной с Лукашенко поездки в Волгоград, который, судя по всему, скоро снова станет Сталинградом. А у нас, кроме линии Сталина, построят еще какую-нибудь линию, завезут ряженых и будут рассказывать об обороне Минска.

Еще живы, кстати, минчане, которые детьми бежали вместе с мамами и бабушками из Минска – города, покинутого руководством еще до того, как немцы дошли до Барановичей. Потом было партийное вранье первого секретаря белорусского ЦК Пантелеймона Пономаренко , расписывавшего в газете «Правда», как рабочий класс Беларуси дружными рядами вывез все предприятия в эвакуацию, и немцам достались лишь пустые безлюдные города. Только много позже, в 1959 году, минские подпольщицы напишут письмо в ЦК КПСС о бегстве Пономаренко с коврами и цветочными горшками на глазах у горожан. Тогда же, в 1959 году, постепенно начнется реабилитация минского подполья.

Самой большой загадкой для меня в советской историографии был вопрос: почему после войны СССР принципиально игнорировал сопротивление на территории Беларуси? У меня до сих пор, если честно, нет ответа. Это выглядит нелогично. После войны героизировали всех подряд, на каждый сарай вешали мемориальную доску, а в это время многие участники минского подполья сидели в лагерях. Тот же Пономаренко, сбежавший из Минска, твердил, что никакого подполья партия не создавала, а значит, это действуют агенты гестапо. И после войны минчане, под носом у оккупантов организовывавшие диверсии и печатавшие листовки, были просто арестованы как пособники фашистов. То же самое, кстати, произошло с защитниками Брестской крепости – выжившие оказались сначала в плену, а потом в ГУЛАГе.

Ну допустим, не нравилось советским идеологам, что одним из организаторов и лидеров минского подполья был Исай Казинец. Еврей, чужой, не титульный. Но был же еще и Иван Ковалев – чистой воды, правильного происхождения, чечерский уроженец. Но нет, даже после ареста и гибели в 1943 году Ковалева посмертно продолжали считать агентом гестапо и реабилитировали только в 1990 году. Если бы не книга Ивана Новикова «Руины стреляют в упор», возможно, о минском подполье так никто бы и не узнал. И если бы не книга Сергея Смирнова «Брестская крепость», о героях крепости тоже никто не знал бы. Но это были уже шестидесятые. Через двадцать лет после войны, через десять лет после лагерей, через несколько лет после реабилитации. Истории белорусских героев продирались через пытки в гестапо, через колючую проволоку в сталинских лагерях, через вранье тыловых партийных крыс, присвоивших себе их подвиг. Теперешние крысы точно так же лезут грязными лапами в историю, пытаясь установить там свои порядки, сделать ее удобной и податливой. Не лезьте. Минск – не ваш.

Впрочем, я, кажется, поняла, зачем нужен миф о героической обороне Минска. Теперь Лукашенко, рассказывающий о том, что его отец погиб на войне, сможет называть даже время и место: погиб в сорок первом во время обороны Минска. Спасибо Путину за наводку.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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