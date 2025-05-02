Трамп ударит по одному из главных источников доходов Ирана 2.05.2025, 12:31

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Заявление прозвучало на фоне новых данных о ядерной программе Тегерана.

Президент США Дональд Трамп резко ужесточил риторику в отношении Ирана, заявив, что любые страны или лица, продолжающие закупать нефть или нефтехимическую продукцию у Тегерана, попадут под немедленные санкции, пишет репортер The Hill Лорен Ирвин (перевод — сайт Charter97.org). По его словам, такие меры будут означать полный запрет на ведение бизнеса с США.

«ВНИМАНИЕ: все покупки иранской нефти или нефтехимической продукции должны быть прекращены НЕМЕДЛЕННО Любая страна или лицо, покупающее ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО нефти или нефтехимической продукции у Ирана, будет немедленно подвержено вторичным санкциям», — написал Трамп в соцсетях в четверг.

«Им будет запрещено вести какой-либо бизнес с Соединенными Штатами Америки в любой форме и объеме».

Резкое заявление прозвучало на фоне новой волны напряженности вокруг ядерной программы Ирана и застопорившихся переговоров. Как сообщает Associated Press, эти угрозы могут привести к обострению отношений с Китаем — крупнейшим покупателем иранской нефти, — в условиях, когда Вашингтон и так вовлечен в торговое противостояние с Пекином.

Запланированный на ближайшие выходные раунд переговоров по ядерному соглашению между США и Ираном был неожиданно отложен. Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди объяснил это «логистическими причинами», добавив, что новые даты пока не согласованы.

Переговоры должны были стать третьим этапом обсуждений, направленных на сдерживание иранской ядерной программы в обмен на частичное снятие американских экономических санкций. Однако в начале апреля США, напротив, ужесточили ограничения, что лишь усложнило перспективы компромисса.

Несмотря на публичный оптимизм, Трамп не уточнил, готова ли его администрация заключить соглашение, напоминающее ядерную сделку времен Барака Обамы. Та предусматривала ограничение ядерных амбиций Ирана, но позволяла сохранить инфраструктуру, необходимую для будущего развития ядерных технологий.

Пока неясно, насколько реальные шаги последуют за угрозами Трампа, однако его послание звучит предельно ясно: любой, кто продолжит торговать с Ираном в сфере энергетики, рискует лишиться доступа к американской экономике.

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