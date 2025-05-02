Правозащитники сообщают о массовых задержаниях за участие в протестах
- 2.05.2025, 12:34
Людей удерживают в нечеловеческих условиях в переполненных камерах.
Правозащитный центр «Весна» сообщает об очередной волне массовых задержаний по политическим мотивам.
«Большие цифры» задержанных фиксируются в рамках дел по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Эту статью власти используют для преследования участников мирных манифестаций 2020 года.
«Это связывают с тем, что в августе этого года уходит [пятилетний] срок давности привлечения к уголовной ответственности за участие в протестах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Центре изоляции правонарушителей в Минске (1-й переулок Окрестина) задержанных «по-прежнему удерживают в нечеловеческих условиях в переполненных камерах».