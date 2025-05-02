Дроны атаковали воинскую часть космической разведки РФ 2.05.2025, 12:35

Речь идет об одной из главных станций.

В Ставропольском крае России беспилотники атаковали военную часть космической разведки РФ. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в пятницу, 2 мая.

«Неизвестные дроны успешно долетели до военной части космической разведки РФ, известной как объект «Звезда», в Ставропольском крае. Эта часть является одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки», - написал он.

По словам Коваленко, эта система возникла еще в начале 1970-х годов и предназначалась для глобального перехвата сигналов со спутников, межконтинентальных коммуникаций и даже сигнального обмена между иностранными военными объектами.

«Объект «Звезда» - это фактически центр анализа космической информации, который принадлежит к структуре главного разведывательного управления генерального штаба ВС РФ (ГРУ РФ). Она специализируется на электронном наблюдении за сигналами с орбиты, иностранными спутниковыми системами связи (включая коммерческие)», - отметил руководитель ЦПД.

Он отметил, что сегодня объект «Звезда» - это не только техническая база, но и часть стратегической архитектуры российской разведки, которая используется как для мониторинга ситуации в военных зонах, так и для подготовки информации для информационно-психологических операций. Кроме того, принимает участие в кибершпионаже.

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