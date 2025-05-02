Украинская разведка «положила» серверы российских провайдеров 1 2.05.2025, 12:49

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Стали известны результаты масштабной DDOS-атаки.

Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны атаковали серверы российских провайдеров в результате чего тысячи россиян остались без интернета.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

С 30-го апреля по 2-е мая российские СМИ и местные паблики сообщали о многочисленных жалобах пользователей, которые не могли воспользоваться услугами интернет-провайдеров.

Также в результате DDOS-атаки были перегружены и выведены из строя серверы филиалов четырех филиалов компании в Сибири, а именно в:

Новосибирске;

Новокузнецке;

Кемерово;

Красноярске.

«Представители интернет-провайдеров подтверждают факт мощной DDOS-атаки, фиксируют сбои в работе «личного кабинета» и мобильного приложения «Мои Сибсети», а также призывают пользователей прекратить жаловаться, ведь таким образом перегружается еще и телефонная линия», - рассказали источники.

«Сибсети»

Телеком-оператор «Сибирские Сети» был основан в 2004-м и предоставляет услуги широкополосного интернета, IP-телефонии и цифрового телевидения.

Оператор работает в 39 городах Сибири.

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