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Рынок загородной недвижимости Беларуси оживает после зимы

  • 2.05.2025, 13:12
Рынок загородной недвижимости Беларуси оживает после зимы

Цены на дачи начали расти.

На рынке загородной недвижимости в первый месяц весны выросло предложение по всем объектам. Особенно это коснулось дач. Именно они пока единственный сегмент «загородки», показавший рост средних цен в марте. Об основных трендах на основании аналитики по реальным сделкам рассказывает Realt.by.

Количество объектов в загородной недвижимости, выставленных на продажу, выросло по всем типам. Активнее всего добавлялись объявления о продаже дач — их стало больше почти на четверть (плюс 23%). Количество участков в продаже увеличилось на 19%, а современных и старых домов — на 2 и 9% соответственно.

Больше всего новых объектов для продажи появляется в Могилевском и Брестском направлениях.

Растет активность и среди покупателей. По предварительным данным, общее число сделок с домами в Минске и Минской области в марте составило 668. По сравнению с февралем эта цифра выросла на 11%. Правда, здесь стоит отметить, что в прошлом году в это время уровень спроса был чуть выше (более 700 сделок).

Что касается цен, то в марте они выросли только на дачи — плюс 0,9%. Например, средняя цена дачи в 10 км от Минска в Логойском направлении составляет $35 тыс., в Раковском — $45,5 тыс. Средняя цена дачи в 50 км от Минска в Брестском направлении — $21,5 тыс., а в Молодечненском — $12,5 тыс.

А вот участки, наоборот, подешевели на 12%. Средняя цена в 10 км от Минска в Логойском направлении составляет $5,7 тыс. за сотку, а в Молодечненском направлении — $6,6 тыс. Участки в 50 км от Минска стоят от $495 до $1,6 тыс. за сотку в зависимости от направления.

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