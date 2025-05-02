В России началось рекордное замедление экономики 3 2.05.2025, 13:33

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Финансисты бьют тревогу.

Министерство экономического развития страны-агрессора Российской Федерации по результатам первого квартала обнародовало неутешительные для режима Путина цифры, согласно которым по итогам первого квартала 2025 года темпы экономического роста заметно замедлились, информирует The Moscow Times.

Так, в январе - марте текущего года валовой внутренний продукт (ВВП) возрос на 1,7%, это в 2,6 раза меньше по сравнению с четвертым кварталом 2024 года (4,5%).

Также выяснилось, что промышленный рост в России обвалился более чем в 5 раз (с 5,7% до 1,1%). В свою очередь, розничная торговля снизилась с 5,5% до 3,2%, а оптовая сократилась на 2,1%.

Падение добычи природных ресурсов (полезных ископаемых) ускорилось в 4 раза: с 0,9% до 3,7%.

Экономист Continuum Economics Волкан Сезгин констатирует, что текущий результат экономики РФ стал самым плохим с 1-го квартала 2023 года, когда она еще находилась в рецессии.

В качестве причин такого незавидного положения дел эксперты называют весьма жесткую монетарную политику Центробанка России, проблемы с логистикой, инфляцию, а также санкции, которые были введены против России за военное вторжение в Украину.

Ж/д грузоперевозки в России упали в марте 2025 года на 7,2%, а за квартал - на 6,1%. Снижение финансовых показателей в РФ охватило также нефть и нефтепродукты, черные металлы, уголь, перевозки зерна, стройматериалов и ряд других отраслей экономики.

«Россия оказалась перед угрозой экономического кризиса», - подчеркнул немецкий эксперт, научный сотрудник Института международной безопасности Янис Клюге.

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