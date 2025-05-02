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«Очень интересно, кто на такое согласится»

  • 2.05.2025, 13:30
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«Очень интересно, кто на такое согласится»

Белоруска открыла вакансию няни для мини-пига, в соцсетях отреагировали.

Белоруска опубликовала в TikTok видео, где сообщила об открытии вакансии няни для своего мини-пига (карликовая домашняя свинья). Девушка рассказала об обязанностях, рабочих часах и зарплате, конечно. Комментаторы удивились сумме, пишет «Телеграф».

«Я ищу няню для своего мини-пига, ей всего лишь три недели, весит она совсем чуть-чуть … Я ращу сына и свинью одна в моей кредитной квартире 45 кв. м. И я поняла, что мне нужна помощь, чтобы заботиться о свинье», — рассказала автор видео.

Она перечислила обязанности няни для мини-пига:

• подстригать когти животному,

• купать,

• заставлять выполнять команды «писать и какать»,

• кормить 4 раза в день кашей молочной,

• играть с ней (со слов белоруски, свинка любит кусать ногти на ногах).

График — с 10 утра до 16 часов, 5 дней в неделю, а платить пообещали в месяц 299 рублей. «В дальнейшем, если у меня появятся еще дети или вторая свинка, я с удовольствием возьму вас на эту вакансию тоже», — добавила девушка.

«Это в месяц??» — спросила одна комментаторша. Автор ролика ответила: «5 дней в неделю, 20 поездок получается примерно». В другом комментарии она добавила: «2,7 BYN в час. Полстраны имеют такую зарплату (воспитатели и учителя), спросите у них, пожалуйста».

С белоруской поспорили: «У учителей и воспитателей далеко не такие зп. Устарелый стереотип. Прибедняются».

«Вот именно, это мизер, курьеры еды больше получают», — считает другой пользователь TikTok. «Жена — учитель, сейчас в декрете, до декрета меньше 1500 и не было. Где вы такую зарплату нашли?» — спросил еще один юзер.

@kristinka_levina

вакансия 🤩няня свинки

♬ Clocks (Piano Instrumental) - Piano Queen

«Ой, моя бы дочка с ней задаром бы сидела все каникулы. Только это очень ответственно, я бы не доверила», — написала комментаторша. Несмотря на удивление такой зарплате многих пользователей, были и те, кто высказал готовность пойти на такую работу: «Возьмите меня».

«Очень интересно, кто на такое согласится. Было бы норм, если бы занимало час в день. А так полдня в мусорку, и получаешь шиш. Детям за листовки и то по 400-500 р. выдают», — поделился еще один юзер.

Впрочем, кто-то не поверил в реальность такой вакансии: «Люди стеб не выкупают в TikTok?»

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