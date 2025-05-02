«Друзей» Путина в Германии официально объявили экстремистами 2.05.2025, 13:43

1,246

Решение приняло Федеральное ведомство по защите конституции.

Немецкое Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю партию «Альтернатива для Германии» как правоэкстремистскую – что, впрочем, не означает ее запрета, а лишь дает спецслужбам больше полномочий для надзора.

Об этом сообщает Spiegel.

Федеральное ведомство по защите конституции после многих месяцев анализа обнародовало вывод о том, что всю партию «Альтернатива для Германии» следует считать подтвержденной правоэкстремистской.

До сих пор такой статус имели только ее земельные ячейки в Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт, а в целом партия имела статус подозреваемой в правом экстремизме.

Доклад включает более 1100 страниц и содержит многочисленные доказательства, которыми подкрепляется вывод.

Новая классификация «Альтернативы для Германии» расширяет полномочия соответствующих органов по надзору за деятельностью партии с помощью разведки. Это может включать в том числе прослушивание разговоров и агентурную работу.

Решение, вероятно, активизирует дебаты о том, не следует ли запретить деятельность «Альтернативы для Германии», для чего Бундестаг, Бундесрат или правительство должны подать соответствующее обращение в Конституционный суд.

Многие политики ранее заявляли, что для них важным фактором будет классификация партии как подтвержденно правоэкстремистской.

На досрочных выборах в парламент «АдГ» получила 152 места – почти вдвое больше, чем имела, и стала главной оппозиционной силой. Поддержка партии самая высокая в восточных землях.

По данным опроса, проведенного в начале апреля, «АдГ» впервые возглавила рейтинг политических сил страны.

Христианско-демократический союз и Социально-демократическая партия Германии, которые сформируют следующее немецкое правительство, предостерегли от допуска депутатов «Альтернативы для Германии» в парламентский контрольный комитет, занимающийся надзором за спецслужбами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com