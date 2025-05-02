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«А где нужно работать, чтобы так жить?»

  • 2.05.2025, 13:56
«А где нужно работать, чтобы так жить?»

Белоруска подсчитала, какая сумма нужна в месяц молодой семье.

Жительница Минска Дарья выложила в TikTok ролик о том, сколько денег ее семья тратят в месяц. По словам девушки, получилась сумма в 5200 рублей, а для комфортной жизни нужно не меньше 8−9 тысяч рублей. Подсчеты белоруски вызвали бурное обсуждение в соцсетях, пишет «Зеркало».

Самая большая статья расходов в семье Дарьи — кредит на квартиру: 2550 рублей в месяц. Коммуналка, интернет и телефон — примерно 150 рублей. На продукты уходит около 1500 рублей, с учетом того, что семья иногда заказывает доставку.

На одежду семья тратит минимум 500 рублей в месяц. На бытовую химию — 200 рублей, на второй кредит, на кухню, — 300 рублей.

@dasha_gnedko

А сколько вам нужно для комфортной жизни?🤔

♬ оригинальный звук - Даша Гнедько

«Еще остается отдых, отложить на машину и какие-то другие развлечения, на которые непонятно сколько нужно отложить денег. Каждый месяц это по-разному», — добавила минчанка.

Итого с учетом «минимальных расходов» семья тратит 5200 рублей в месяц. Как можно понять из ролика Дарьи, детей в семье нет. Однако «еще хотелось бы погасить кредит пораньше и позволять себе немного больше» — поэтому для комфортной жизни, по расчетам девушки, нужно не меньше 8−9 тысяч рублей в месяц.

На вопрос о доходах она ответила, что «пока что не 9000, но мы к этому очень стремимся».

В комментариях мнения разделились. Одни считали, что молодая семья «слишком шикарно» живет и нужно умерить аппетиты, другие называли названные суммы расходов вполне адекватными.

• «Меня немного забавляют те, кто говорят „каждый выбирает сам, где работать“. Просто невозможно всем работать там, где хорошо платят».

• «У меня зп 1500, а тут кредит за 2000».

• «Ого, это, конечно, здорово, что могут себе позволить, но как можно умудриться проесть 1500 рублей??? Как по мне это очень много».

• «Я записываю расходы уже пять лет (а может, и больше) ради этого момента, сейчас вам все расскажу!».

• «Вот откуда вы берете эти цифры? А слабо прожить на 750 рублей? Думаю, ответ очевиден».

• «Скажите… а где нужно работать, чтобы так жить? Без негатива, просто очевидно я повернула в жизни не туда».

• «Все, кто пишет что 1500 на продукты много, — возьмите, посчитайте просто, сколько вы сами тратите на еду. Я думаю, многие удивятся».

• «Когда зп 600 рублей, как дожить, прожить… А не, ВЫЖИТЬ».

• «Очень смешно, что люди считают, что все зарабатывают 1000 рублей. Лично для меня это просто звучит страшно. Хотите хорошо жить — значит, нужно работать, просто так ничего не падает с неба».

• «Сча понапишут, что вы офигели и всего мало. Люди и за 400 рублей на продукты живут и не жалуются».

• «Я работаю дальнобойщиком в Европе, у меня жена, две дочери-гимнастки и собака, 5000 в месяц хватает с кредитом за авто».

• «У нас с мужем общий бюджет 9000 (есть ребенок)… И то, бывает, остается впритык, но это без кредита на квартиру».

• «Для комфортной жизни нужно спокойствие дома и не ходить на работу»

• «Скока-скока??? Я с меньшей зп купил квартиру. Я фигею, если не уметь экономить, то можно до пенсии собирать».

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