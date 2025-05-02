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Соглашение о недрах с США: раскрыты важные детали о гарантиях безопасности для Украины

  • 2.05.2025, 14:06
Соглашение о недрах с США: раскрыты важные детали о гарантиях безопасности для Украины

Каждая новая военная помощь будет считаться капитальным вкладом.

Правительство Украины было бы благодарно, если бы парламент успел до 8 мая ратифицировать соглашение о природных ресурсах с США, но Верховной Раде определяться когда это может произойти. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

Шмыгаль отметил, что есть предварительная договоренность, что Инвестиционный фонд будет зарегистрирован в США, но будет действовать в Украине, и основной счет фонда, куда Украина будет зачислять свой вклад, будет открыт в Украине в гривнах.

По его словам, первое соглашение должно быть ратифицировано, а последующие будут иметь имплементационный характер, то есть это будут коммерческие соглашения, которые не потребуют ратификации.

Шмыгаль также отметил, что формальных гарантий обороны для Украины в соглашении с США нет:

«Но каждая новая, предоставленная США военная помощь Украине, считается капитальным вкладом, и это стимулирует эту администрацию США продолжать и не останавливать поставки нам оружия, разведданных. У нас подписаны гарантийные заверения».

Он уверяет, что в соответствии с соглашением, все украинские природные ресурсы остаются за Украиной, а также сфера действий соглашения не охватывает вопросы государственных предприятий и приватизации. «Фонд будет наполняться Соединенными Штатами и Украиной в пропорции 50/50. Со стороны США это будут денежные взносы или новая военная помощь, например, системы ПВО. Вклад Украины - это 50% от ренты с новых, подчеркиваю, с новых лицензий на добычу нефти, газа и критических минералов», - сказал украинский премьер.

Он отметил, что доходы от уже начатых проектов не включаются в фонд. Шмыгаль сообщил, что первые 10 лет доходы фонда не выводятся из Украины, а реинвестируются в Украину, в том числе в добычу природных ресурсов, в инфраструктуру или в переработку. По его словам, Фонд будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати», то есть на продукцию будет гарантированный спрос.

Он отметил, что доходы фонда не облагаются налогом Соединенными Штатами и Украиной.

Шмыгаль отметил, что соглашение не будет преградой для продолжения евроинтеграции и членства в ЕС, будут приглашать европейские компании и инвесторов к сотрудничеству.

Он также сообщил, что в приложениях к соглашению есть перечень недр «на всей суверенной территории Украины».

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