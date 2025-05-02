Дроны «Призрак» уничтожили российскую ПВО в Крыму 2.05.2025, 14:26

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Оккупантов оставили без «глаз».

Специальное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины Prymary осуществило успешный удар по Крыму. Украинские операторы дронов поразили ряд российских средств противовоздушной обороны, сообщает «Фокус».

Видео операции опубликовал 1 мая Telegram-канал russia no context.

На видео можно увидеть, как ударный дрон прямым попаданием уничтожает «КАМАЗ» с прицепом возле лесной полосы. Также украинский беспилотник ликвидировал советскую мобильную трехкоординатную радиолокационную станцию СТ-68 и мобильную двухкоординатную радиолокационную станцию «Каста-2Е2», имеющую дециметровый диапазон кругового обзора дежурного режима. Обе РЛС предназначены для обнаружения маловысотных целей.

Кроме того, дроны «Призрак» поразили самоходную РЛС кругового обзора 9С15 «Обзор-3» и станцию подсветки и наведения ракет 9С32 «Имбирь», а также пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300В.

Среди беспилотников, которыми подразделение ГУР залетело в Крым, в кадр попал ударный дрон, по силуэту напоминающий «Рубаку», пишут обозреватели издания «Милитарный». Актер Влад Шевченко, открывавший сбор на эти БПЛА в августе 2023 года, рассказывал, что дрон-камикадзе «Рубака» может преодолевать расстояние 500 км и запускается со стартовой катапульты, как российский беспилотник Shahed-136 («Герань»). Представитель ГУР в видеоролике актера утверждал, что такие дроны активно используются разведкой и «очень хорошо себя показали», а производит их засекреченная украинская компания.

В ночь на 2 мая во временно оккупированном россиянами Крыму раздавались взрывы из-за массированной атаки ударных БПЛА.

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