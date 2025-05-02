Newsweek: Россияне могут ринуться забирать деньги из банков 1 2.05.2025, 14:38

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Велики риски массового оттока вкладчиков.

Экономическая нестабильность в России усилила угрозу массового «оттока вкладчиков» из банков. Об этом говорится в апрельском докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), организации, связанной с российскими властями, пишет издание Newsweek ) (перевод — сайт Charter97.org.

На фоне ключевой процентной ставки в 21%, установленной Центральным банком России (ЦБР) для сдерживания инфляции, вызванной военными расходами из-за вторжения в Украину, ЦМАКП отмечает резкий рост вероятности панических реакций населения.

«Вероятность системных рисков ликвидности (оттка вкладчиков) значительно возросла... экономическая нестабильность может вызвать панику среди вкладчиков», — отмечается в докладе.

Показатели тревоги выросли вдвое

Система раннего предупреждения ЦМАКП, основанная на экономических индикаторах, оценивает уровень риска: ниже 0,3 — низкий, от 0,3 до 0,5 — средний. В феврале риск составлял 0,27, но уже в апреле вырос до 0,6 — это выше критического уровня. Подобные показатели наблюдались всего четыре раза за последние годы: в 2014, 2018, 2020 и 2022 годах — все периоды острых внешнеэкономических потрясений.

Например, в марте 2022 года, после начала полномасштабной войны, россияне вывели $9,8 млрд в иностранной валюте, опасаясь последствий санкций.

Опасения рецессии и замедления кредитования

ЦМАКП также предупреждает, что политика высоких ставок Центрального банка может вызвать «рецессию» из-за торможения кредитования и инвестиций. Это создает замкнутый круг: банки, опасаясь «набегов» вкладчиков, могут ужесточить условия кредитования, чтобы накопить ликвидность, что лишь усугубит экономическое замедление.

Ранее, в январе, Центр уже предупреждал о вероятном всплеске корпоративных банкротств на фоне высоких процентных ставок.

Дополнительное давление — падение цен на нефть

Ситуацию усугубляет падение цен на нефть — ключевой экспортной статьи России. Это заставило правительство пересматривать бюджет, усиливая давление на и без того санкционную экономику.

Также ЦБР предупредил, что американские тарифы на импорт могут усилить инфляцию, снизив спрос на российскую нефть и ослабив рубль.

Что будет дальше — остается под вопросом. Но уже сейчас экономические аналитики указывают на признаки углубляющегося кризиса доверия к банковской системе внутри страны.

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