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СБУ раскрыла детали о женщине, которую завербовала РФ для покушения на Стерненко

  • 2.05.2025, 15:17
  • 1,168
СБУ раскрыла детали о женщине, которую завербовала РФ для покушения на Стерненко
Сергей Стерненко

Она следила за волонтером с середины апреля.

Женщина, которая стреляла в украинского волонтера Сергея Стерненко, была завербована российскими спецслужбами. Она следила за волонтером с середины апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Задержанной объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27 и ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу, по предварительному сговору группой лиц).

Задержанная - 45-летняя уроженка Одесской области, которая проживала в Киеве. Ее завербовали российские спецслужбы дистанционно в конце 2024 года, когда женщина искала «легких денег» в интернете.

Как установило следствие, сначала женщина следила за указанными автомобилями, фотографировала их и передавала куратору. Затем она получила другие задания, в частности, изготовить самодельное взрывное устройство. Также сменила место жительства - переехала в квартиру в центральной части Киева.

С середины апреля подозреваемая начала следить за Сергеем Стерненко, поселившись с ним в одном жилом комплексе. Позже она получила координаты «схрона», где были пистолет модели ПМ и патроны к нему.

Утром 1 мая куратор приказал женщине совершить убийство волонтера. Шпионка знала марку авто и примерное время, когда волонтер покидает свое жилье.

В момент выхода Стерненко из дома российская агентка осуществила несколько выстрелов, одна из пуль попала ему в ногу. Нападавшая была мгновенно задержана на месте сотрудниками СБУ.

У нее обнаружили телефон с доказательством работы на Россию, а также компоненты к самодельному взрывному устройству, которые она хранила в другой квартире.

Задержанной грозит до 15 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.

Покушение на Сергея Стерненко

В четверг, 1 мая, известный украинский волонтер Сергей Стерненко сообщил, что на него напали. Он был ранен и перенес операцию. Позже сам Стерненко сообщил, что пуля прошла навылет и не задела важных органов.

СБУ задержала нападавшую сразу, а также показала ее фото. Служба безопасности уточнила, что женщина стреляла в волонтера из огнестрельного оружия.

Нападавшей уже объявили подозрение в государственной измене и покушении на убийство волонтера. Сегодня, 2 мая, суд в Киеве изберет ей меру пресечения.

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