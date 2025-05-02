В Беларуси официально стартовал купальный сезон 2.05.2025, 15:10

За что можно получить штраф в 1260 рублей даже на разрешенном пляже?

В четверг, 1 мая в Беларуси официально стартовал купальный сезон. И хотя погода пока не очень благоприятствует купанию, самое время вспомнить о том, где вообще в Беларуси это делать разрешается, а где можно нарваться на штраф. Следует учесть, что административная ответственность на пляжах страны может грозить даже на берегу, пишет «Телеграф».

Где купаться разрешается?

Несмотря на то, что старт сезона купания уже официально дан, городские и пригородные пляжи подготовлены к наплыву отдыхающих, заменены устаревшие скамейки, навесы, раздевалки, купаться в ближайшие выходные в белорусских водоёмах ещё вряд ли будет комфортно. Согласно официальному гидрологическому бюллетеню Белгидромета, ещё нигде вода не прогрелась до +18°C (а именно эту температуру в ОСВОД Гомельской области назвали оптимальной для купания).

Пока же теплее всего прогрелись воды Припяти и Немана — кое-где температура воды уже достигает +16°C, хотя разбежка в температурах в разных районах пока велика. Спасатели настоятельно рекомендуют подождать «устойчивого тепла» и не соваться на кураже в прохладную воду, рискуя своей жизнью и здоровьем.

Впрочем, даже когда вода прогреется до более комфортных значений лезть в воду всё равно разрешается не в любых водоёмах. В Беларуси места для купания строго регламентированы. Они должны быть специально оборудованы для купания (в частности, ограничительными буями), до начала купального сезона и сами пляжи, и дно водоёмов должны быть проверены спасателями, на берегу должны быть установлены информационные стенды с правилами безопасности. Но самое главное, в предназначенных для купания местах дежурят спасатели, чтобы гарантировать безопасность отдыха.

Кроме того, организованные пляжи регулярно проверяют эпидемиологи — берут пробы воды, проверяя её на ряд микробиологических показателей. Если показатели превышены, пляж могут закрыть или ввести запрет на купание или ограничение для детей, как более восприимчивых к болезнетворным патогенам.

Каждый год МЧС обновляет республиканскую карту разрешенных для купания пляжей в Беларуси. Ее размещают на сервисе «Яндекс Карты» в открытом доступе. Каждый пользователь может посмотреть количество и месторасположение пляжей в том или ином населенном пункте страны, нажав на соответствующую геометку на карте.

Какие штрафы за купание в запретных местах?

За купание в запрещённых местах рек, озер или иных водоемов, согласно статье 24.42 Кодекса об административных правонарушениях, можно «заработать» штраф — от 1 до 3 базовых величин (от 42 до 126 рублей сегодня). Места, в которых купание запрещено, помечают специальными табличками, однако ориентироваться только на них — не самая лучшая идея, ведь они никак не запрещены от вандалов.

Впрочем, даже на разрешенных для купания пляжах действуют некоторые запреты для купающихся. Так, по информации МЧС, даже на оборудованных пляжах запрещается:

• заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения,

• оставлять детей без присмотра у водоема,

• цепляться за лодки и сидеть на борту,

• прыгать в воду с лодок, катеров, причалов,

• заплывать за буйки,

• подавать ложные сигналы о помощи.

Не лишним будет напомнить и о штрафах, которые предусмотрены в белорусском законодательстве для тех, кто, выбирая пляжный отдых, остаётся на берегу:

• на пляжах запрещается разводить костры вне специально отведённых под эти цели мест — штраф до 12 базовых (то есть до 504 рублей),

• запрещено распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на пляже, поскольку они относятся к общественным местам — штраф до 8 базовых (до 336 рублей).

А вот за ещё одно довольно распространённое правонарушение в общественных местах можно поплатиться не только рублём (штрафом от 2 до 30 базовых, те есть до 1260 рублей), но и отправиться на общественные работы или даже прод административный арест. Речь идёт о мелком хулиганстве, к которому в Беларуси относят не только «оскорбительное приставание к гражданам», но и нецензурную брань на публике и прочие действия, «нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com