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Доберутся ли снегопады до Беларуси?

  • 2.05.2025, 15:24
Доберутся ли снегопады до Беларуси?

Синоптики рассказали о погоде на выходные.

По информации Telegram-канала о погоде Nadvorie, 2 мая Беларусь будет оставаться в гребне антициклона, что гарантирует белорусам хорошую, малооблачную погоду: в среднем +14..+16°С, а по западу страны — до +19..+22°С.

Однако, уже к вечеру, примерно к 22:00, по словам специалистов, с северо-запада «подойдёт холодный фронт с ливнями и возможно даже с грозами».

«Фронт будет смещаться на юго-восток и часам к 3 утра зона его осадков достигнет Минска. Зона осадков не сплошная, ливни пройдут лишь местами, наиболее интенсивные — по северу Беларуси», — дали свой прогноз авторы канала.

Ожидается, что в субботу, 3 мая, в Беларуси будет достаточно тепло — до +18..+24°С, но по югу и востоку Беларуси могут пройти ливни с грозами.

В воскресенье, 4 мая, по информации Белгидромета, погодные условия в стране будут обусловлены «волновым циклоном», центр которого переместится с территории Польши. Синоптики спрогнозировали «сложные погодные условия» — преимущественно облачную погоду, с сильными дождями и грозами на большей части территории страны, с сильным порывистым ветром местами.

При этом уходить в нуль температура воздуха не будет даже ночью, пообещали специалисты: ночью не ниже +2 +8°С (по югу -до +9 +13°С), днём от +7°С по северо-западу до +24°С по юго-востоку.

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