Эксперт объяснил, почему Трамп объявил 8 мая Днем победы 2.05.2025, 15:29

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

У решения есть своя целевая аудитория.

Решение президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа объявить 8 мая Днем победы Штатов во Второй мировой войне было направлено исключительно на американскую аудиторию.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал политтехнолог Тарас Загородний.

«Он же сказал «Make America Great Again». Ну вот он будет вспоминать, что «мы вот делали», «мы помогали». Это же исключительно направлено на американскую аудиторию. Он и про Первую мировую войну, кстати, вспоминал. Потому что все помнят вклад США во Вторую мировую войну, но забывают, что и в Первую мировую войну они воевали», - заявил Загородний.

Эксперт добавил, что читал воспоминания генерала Джорджа Смита Патона, который в свое время воевал во Франции во время Первой мировой войны, а также участвовал и во Второй. В связи с этим, решение Трампа не является чем-то особенным, поскольку американский лидер работает в собственной парадигме.

«Это знаете, это такой термин есть «золотые сутки». Вот у нас был «золотой век», мы должны вернуться в свой век. Ну он говорит своим избирателям, которым он все обещал. Вот и все», - добавил Загородний.

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