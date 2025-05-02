Zетники возмущены и шокированы
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 2.05.2025, 15:39
Но происходящее было предсказуемо.
Немного о реальном отношении россиян к участникам «СВО».
Алтайские Zетники пожаловались на курсантов Барнаульского юридического института, которые открыто выражали свое презрение к военным, воюющим в Украине, и называли их «убийцами».
Свое отношение к войне студенты высказали на складе, куда их прислали грузить гумпомощь для фронта.
Zетники возмущены и шокированы, но происходящее было предсказуемо. Именно так в России и будут относиться к участникам карательной операции против Украины. Преступный характер данной авантюры так или иначе очевиден, и отношение к тем, кто за деньги ездил убивать людей, будет соответствующим.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»