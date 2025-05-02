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Zетники возмущены и шокированы

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 2.05.2025, 15:39
Zетники возмущены и шокированы

Но происходящее было предсказуемо.

Немного о реальном отношении россиян к участникам «СВО».

Алтайские Zетники пожаловались на курсантов Барнаульского юридического института, которые открыто выражали свое презрение к военным, воюющим в Украине, и называли их «убийцами».

Свое отношение к войне студенты высказали на складе, куда их прислали грузить гумпомощь для фронта.

Zетники возмущены и шокированы, но происходящее было предсказуемо. Именно так в России и будут относиться к участникам карательной операции против Украины. Преступный характер данной авантюры так или иначе очевиден, и отношение к тем, кто за деньги ездил убивать людей, будет соответствующим.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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