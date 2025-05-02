Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук

2.05.2025, 15:53

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Петр Олещук

Украинские спецслужбы демонстрируют высокий уровень профессионализма и способность работать на упреждение.

Россия продолжает превращаться в государство-террориста не только на словах, но и на деле. Последние события в Украине ясно демонстрируют: Кремль прибегает к методам террористов, пытаясь мстить за свои провалы на фронте та убийства собственных генералов. Очередное тому подтверждение — предотвращённый Службой безопасности Украины (СБУ) заказ на убийство известного активиста Сергея Стерненко.

Как стало известно 1 мая, СБУ предотвратила покушение на жизнь Стерненко. Нападение планировалось с использованием огнестрельного оружия, а исполнительницей должна была стать женщина, завербованная российскими спецслужбами. Нападение должно было произойти на выходе из дома активиста в Киеве. По информации СБУ, россияне пытались замаскировать убийство под бытовой конфликт.

Благодаря оперативным действиям украинской контрразведки, злоумышленницу удалось задержать. Об этом сообщил и сам Стерненко, опубликовав видео, на котором вооружённая женщина целится в него из пистолета, а также момент задержания. Он подчеркнул, что СБУ воспрепятствовало его убийству.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил информацию и отметил, что задержанная — гражданка Украины, которая ранее уже выполняла разведывательные задания россиян, а в этот раз должна была «ликвидировать цель».

Этот эпизод нельзя воспринимать как изолированный случай. Он становится частью более широкой тенденции: Россия, не улучшая позиции на фронте даже ценой огромных потерь, прибегает к классическим приёмам террористов.

Ответом становится тактика устрашения: удары по гражданской инфраструктуре, атаки дронов, ракетные обстрелы жилых кварталов, а теперь — прямые заказы на убийства гражданских активистов внутри Украины.

Известный волонтёр Сергей Притула, комментируя ситуацию с покушением на Стерненко, подчеркнул, что это прямой ответ на успешные ликвидации российских офицеров.

Россия всё чаще действует по лекалам ИГИЛ: ставка делается на страх, хаос, запугивание активных граждан, шантаж гражданского населения. Кремль хочет убедить украинцев, что за каждый удар ВСУ по фронту будет следовать месть в тылу. Однако такие действия не пугают украинское общество, а только усиливают решимость бороться и защищаться.

СБУ и другие спецслужбы Украины демонстрируют высокий уровень профессионализма и способность работать на упреждение. Благодаря их действиям, не состоялось очередное политическое убийство, которое Россия явно рассчитывала использовать в своей информационной войне.

Покушение на Сергея Стерненко — это не просто неудавшаяся атака. Это доказательство: Россия официально перешла в фазу террористического государства, которое действует методами спецслужб, диверсантов и киллеров. Каждый успешный удар Украины по врагу на фронте вызывает истерику в Кремле и провоцирует новые волны насилия против мирных активистов, волонтёров и общественных лидеров.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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