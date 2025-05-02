«Девушку в обычном купальнике попросили одеться» 4 2.05.2025, 16:03

5,264

Белоруска рассказала об отдыхе в экзотической и безвизовой для нас стране.

На карте экзотических регионов с безвизом для белорусов недавно появился еще один — Оман. По данным Национального агентства по туризму, путешественникам из Беларуси «разрешение на пребывание» здесь бесплатно ставят в пунктах пропуска, например, в аэропорту. Оно позволяет находиться в стране не более 14 дней. Евгения летала в Оман не по путевке, а по работе, но поплавать в море и посмотреть достопримечательности успела. О том, чем ей запомнился местный отдых, она рассказала «Зеркалу».

«Пляжи приятные, песчаные, вода чистая»

Посмотреть Оман можно в любое время года, но лучше всего это делать осенью-весной. Поездка Евгении пришлась на зиму. Прежде чем собирать чемодан, она посоветовалась со знакомым, который здесь уже был. Интересовалась, какие вещи брать.

— Оман — мусульманская страна, поэтому одежда не должна быть открытой: ничего на бретельках и с декольте, — вводит в курс дела собеседница. — Даже в 30 градусную жару обычно носила легкие штаны и футболки с рукавами чуть ли не до локтя, длинные платья, юбки. Юбка у меня сантиметров на 10−15 выше щиколотки. Головные уборы требовались только в мечетях.

Из Беларуси в Оман летают чартеры «Белавиа». Приземляются они в курортном городе Салала. Время в пути 7 часов 10 минут. Добраться до столицы страны Маскат из Минска можно с пересадками в Москве или, например, в Дубае. В этом случае дорога будет дольше.

Евгения останавливалась в небольшом провинциальном городке примерно в двух часах от Маската.

— Часть поездки в среднем температура днем у нас была 25 градусов, потом стабильно 30 с копейками. Сейчас (мы общаемся в конце апреля. — Прим. ред.) смотрела прогноз, там каждый день +40, — говорит собеседница. — Я не фанат жары, поэтому погоду переносила тяжело. Особенно если учесть, что ходила во всем закрытом. Хотя моей знакомой, наоборот, было максимально комфортно. Главное, не надевать черное (смеется).

Несмотря на загруженность, в свободное время Евгения старалась как можно больше путешествовать по Оману. Первое, куда она отправилась, это пляжи в Маскате на берегу Оманского залива. Все, которые она посещала и здесь, и в других населенных пунктах, были общественными и бесплатными.

— Пляжи приятные, песчаные, вода чистая. Для оманцев в тот период на улице было прохладно, поэтому они почти не плавали. Лежаков я там не заметила, возможно, у них это не принято. На море местные приходили со своими стульчиками и столиками. Садились в кружочек и отдыхали, иногда играли в мяч — вот такое времяпрепровождение, — делится наблюдениями белоруска. — Да и зачем им лежаки, если они купаются закрытые? Например, мусульманки, которых знаю, заходили в воду в одежде, похожей на гидрокостюмы. Плюс у них была покрыта голова. Я поверх купальника всегда надевала велосипедки (короткие, облегающие шорты до колена. — Прим. ред.) и футболку или рубашку. Очень необычный опыт. Выходишь, одежда холодная, не особо приятно.

По словам Евгении, девушек в обычных купальниках она не заметила. Хотя побывавшие в стране пишут, что на территории отелей и некоторых пляжей плавать в них не запрещено.

— Порой на пляжах встречала знаки, информирующие, что здесь плавательный дресс-код. На картинках черточками указано, докуда все должно быть закрыто, — говорит собеседница. — Слышала, что на одном из таких девушку в обычном купальнике попросили одеться.

«Мы были в шоке, сказали: „Нет, спасибо“»

Путешествие в Оман вряд ли получится назвать бюджетным. Так, например, по данным агрегатора туров tourvisor.ru, днем 2 мая самое дешевое путешествие в столицу страны Маскат с 8 мая на двоих на шесть ночей предлагали за 7,2 тысячи рублей. За эти деньги гарантируют проживание в четырехзвездочном отеле и завтраки. Та же поездка с размещением в гостинице три звезды — 6,9 тысячи рублей. В турагентстве «Интерсити» можно найти вариант чуть дешевле. Например, отдых на 8 дней с вылетом 13 мая в Маскат тут предлагают за 6,3 тысячи рублей.

Евгения рассказывает, что Оман подходит не только для тех, кто любит лежать у моря, но и фанатам активного отдыха. Она ездила на экскурсии, ходила по старым рынкам и мечетям, была в горных деревнях.

— В принципе, Оман очень горная страна. Помню, летишь из Дубая, видишь под собой пустыню, а потом пару минут — и везде горы, — не скрывает эмоций она. — А еще мы посещали вади. Не знаю, как точно это перевести, но это что-то вроде наших меловых карьеров с бирюзовой водой.

Поразили белоруску и более простые вещи. Среди них — «идеальные двух- и трехэтажные дома» в городе, где она жила. У них были панорамные окна и стены в спокойных тонах — в основном в белых, светло-серых, бежевых.

— Заборы тоже однотонные, некоторые даже в блестках, — улыбается девушка. — Мне показалось, здесь все жители обеспеченные. Хотя город выглядит обычно, но дома у всех, что надо.

Валюта страны — оманский реал. Один реал — это примерно 8,5 белорусского рубля.

— Перед поездкой знакомый сказал, что там не принимают доллары старого образца, поэтому очень переживала, чтобы с деньгами, которые беру, все было в порядке. Но мне все обменяли без проблем, — вспоминает Евгения. — Порой рассчитывалась карточкой. У меня Visa. За это снимали небольшую комиссию.

Жилье и частично питание у девушки было за счет работы, поэтому тут насчет трат она точно сориентировать не может. По ее ощущениям, цены в заведениях и магазинах примерно такие же или чуть выше, чем в Беларуси.

— Кофе я не люблю, поэтому в кофейнях часто брала молочный коктейль. На наши он стоил 10−16 рублей. Кусочек тортика примерно столько же, — рассказывает собеседница. — В магазинах сметаны вы не найдете (смеется), цены на молочку чуть выше, чем у нас. Сколько, точно не скажу, потому что я в основном брала фрукты и местные сладости. Килограмм манго стоил около 16 рублей. Упаковка из шести мангустинов — 15 рублей.

Во время поездок в другие города девушка останавливалась в местных гостиницах. Например, в Макскате ночь в номере на троих в пересчете обошлась примерно в 300 рублей. Отель был аккуратный, но далековато от пляжа. В стоимость входил завтрак.

— Это был шведский стол. Конечно, он не такой шикарный, как в Египте, но все, что нужно, найдешь — много колбасных и сырных нарезок, круассаны, фрукты, арахисовые и шоколадные пасты. На глазах готовили блинчики и яичницу. Даже что-то а-ля «Ролтона» можно было заказать, — перечисляет Евгения. — Кстати, алкоголь в магазинах там не продается. Встречала его только в отельных барах, и, скажем так, за баснословные деньги. Как-то за 0,5 пива заплатила 34 рубля.

Чаще всего оманцы ездят на своих машинах, поэтому общественного транспорта Евгения не видела. Исключение такси и междугородние автобусы.

— Такси лучше всего заказывать через приложение Otaxi. Принцип, как у нас в «Яндексе». Оно дешевле, чем обычное. Допустим, мы добирались в другой город, по времени это было 20 минут, и такси стоило на наши 24 рубля. Как-то нам нужно было проехать около 150 километров. За это отдали где-то 200 рублей, — приводит цифры собеседница. — С местными таксистами тоже пересекалась. Когда мы со знакомыми выходили из отеля, они к нам подошли, предложили подвезти. Для интереса спросили цену, она была в три раза больше, чем через приложение. Мы были в шоке, сказали: «Нет, спасибо».

«Когда приходишь к кому-то домой, тебе обязательно предлагают кофе»

За время поездки Евгения побывала в больших и маленьких городах Омана. Говорит, люди в стране очень гостеприимные и доброжелательные. В небольших населенных пунктах мужчины и женщины поглядывали на нее с интересом.

— Думаю, для них непривычно видеть светлокожих людей, — предполагает Евгения. — В одном из маленьких городков, где останавливалась, когда гуляла по улице, мне много сигналили. Причем как мужчины, так и семейные пары. Временами водители и пассажиры вылазили из окон, махали и кричали что-то типа «Ас-саляяму алейкум». Конечно, порой мне казалось, что это странно, но на самом деле плохого посыла в этом не было. У них сигнал воспринимается как приветствие.

В больших городах такого внимания к себе белоруска не ощущала.

— Гулять у них не принято, в основном все ездят на машинах. Нередко единственные, кого встречала в городе, были рабочие, — вспоминает Евгения. — Ходить по улицам сначала было страшно, но это потому, что страна незнакомая, не знаешь, чего ожидать. Быстро поняла, что тут нечего бояться.

Еще один момент, который впечатлил белоруску, это традиция встречать гостей кофе.

— Когда приходишь к кому-то домой, тебе обязательно предлагают этот напиток с финиками, и отказываться невежливо. Интересно, что вкус у кофе был такой, словно вперемешку с ванилином, — делится наблюдениями Евгения. — Иногда угощали еще и чаем. Его здесь пьют исключительно с молоком.

Однажды, вспоминает девушка, столкнулась с замечанием со стороны местных. Случилось это в мечети, когда у нее немного сполз платок. Ее попросили прикрыть волосы.

— Но все это было без злобы, просто просьба, — сразу же уточняет она.

Хотя отдых Евгении пришлось совмещать с работой, в Омане ей понравилось.

— Рекомендую ли туда поехать? Да, можно посетить много мест, — резюмирует собеседница. — Хотя тем, кто любит пассивный туризм с «зависанием» у бара, наверное, лучше выбрать другую страну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com