Узбек, ставший профессиональным футболистом в Беларуси, может уйти в «Барселону»
- 2.05.2025, 16:32
Руководство каталонского клуба видит в Хусанове перспективное усиление.
В карьере узбекского защитника Абдукодира Хусанова, который начал профессионально играть в Беларуси, выступая за «Энергетик-БГУ», может произойти резкий разворот.
Став игроком «Манчестер Сити» в январе 2025 года, Хусанов к весне так и не смог закрепиться в основе английского гранда. Несмотря на впечатляющие физические и технические данные, он оказался не готов к высоким требованиям английской Премьер-лиги.
По информации из нескольких источников, ситуацию усугубил инцидент на тренировке — стычка с самим наставником «Сити» Пепом Гвардиолой.
Но талантливым узбеком заинтересовалась «Барселона», сообщает carpetasfcb.com. Руководство каталонского клуба видит в Хусанове перспективное усиление.
Спортивный директор Деку положительно оценивает его профиль: левоногий защитник с отличной передачей и международным потенциалом. Особенно привлекательной выглядит его контрактная ситуация — клуб может позволить себе доступную аренду с правом выкупа, что важно на фоне ограничений финансового fair play.
Переговоры пока находятся на начальной стадии. Многое зависит от условий, которые выставит «Сити», и желания самого игрока сменить клуб.
Для «Барселоны» Хусанов — потенциально выгодная сделка: минимум рисков, максимум перспектив на будущее. В случае успешного трансфера узбекский защитник может получить второй шанс в Европе — уже в новой, более подходящей системе, считает автор сайта carpetasfcb.com.