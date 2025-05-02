закрыть
2 мая 2025, пятница, 17:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Команда Трампа подготовила варианты давления на Кремль

  • 2.05.2025, 16:39
  • 1,214
Bloomberg: Команда Трампа подготовила варианты давления на Кремль

Ранее президент США угрожал России новыми санкциями.

Американские чиновники подготовили Дональда Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию, поскольку Владимир Путин затягивает попытки прекратить войну в Украине.

Говорящие на условиях анонимности люди предупредили, что Трамп еще не принял ни одного решения, поскольку дипломатические усилия продолжаются. Они отказались предоставлять детали по поводу того, какие варианты есть на столе, и сказали, что любое решение остается исключительно за президентом, пишет Bloomberg.

Украина и ее союзники призывают США усилить давление на Москву, в том числе путем введения дополнительных ограничений на экспорт энергоносителей и доходов от продажи нефти, чтобы заставить ее прекратить огонь на условиях, предложенных Трампом.

На прошлой неделе, после встречи с Зеленским в Ватикане, Трамп написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social, что у Путина нет «никаких причин стрелять ракетами по гражданским районам» и «это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну», а затем предложил нацелиться на российский банковский сектор или ввести так называемые вторичные санкции.

Американский сенатор Линдси Грэм, заявил в начале этой недели, что у него есть поддержка 72 коллег по законопроекту, который введет «сокрушительные» новые санкции против России и тарифы на страны, покупающие ее нефть, газ и другие ключевые продукты, если Путин не пойдет на серьезные переговоры о прекращении войны.

Данный законопроект предусматривает 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук
Не лезьте, Минск - не ваш
Не лезьте, Минск - не ваш Ирина Халип
Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип