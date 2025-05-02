Bloomberg: Команда Трампа подготовила варианты давления на Кремль 2.05.2025, 16:39

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Ранее президент США угрожал России новыми санкциями.

Американские чиновники подготовили Дональда Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию, поскольку Владимир Путин затягивает попытки прекратить войну в Украине.

Говорящие на условиях анонимности люди предупредили, что Трамп еще не принял ни одного решения, поскольку дипломатические усилия продолжаются. Они отказались предоставлять детали по поводу того, какие варианты есть на столе, и сказали, что любое решение остается исключительно за президентом, пишет Bloomberg.

Украина и ее союзники призывают США усилить давление на Москву, в том числе путем введения дополнительных ограничений на экспорт энергоносителей и доходов от продажи нефти, чтобы заставить ее прекратить огонь на условиях, предложенных Трампом.

На прошлой неделе, после встречи с Зеленским в Ватикане, Трамп написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social, что у Путина нет «никаких причин стрелять ракетами по гражданским районам» и «это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну», а затем предложил нацелиться на российский банковский сектор или ввести так называемые вторичные санкции.

Американский сенатор Линдси Грэм, заявил в начале этой недели, что у него есть поддержка 72 коллег по законопроекту, который введет «сокрушительные» новые санкции против России и тарифы на страны, покупающие ее нефть, газ и другие ключевые продукты, если Путин не пойдет на серьезные переговоры о прекращении войны.

Данный законопроект предусматривает 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

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