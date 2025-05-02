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На рынке в Гомеле заметили «хитрый» ценник на мандарины

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  • 2.05.2025, 16:42
  • 1,290
На рынке в Гомеле заметили «хитрый» ценник на мандарины

Важное дополнение написано мелким шрифтом.

В Гомеле на Центральном рынке покупатели обратили внимание на необычный ценник на мандарины. Фото прислала в редакцию подписчица «Сильных Новостей». А вы как думаете, сколько стоят мандарины на самом деле?

На первый взгляд кажется, что мандарины стоят 8 рублей, однако при внимательном рассмотрении становится ясно: на самом деле цена — 8,90 рубля за килограмм. Но 90 копеек написаны мелким шрифтом.

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