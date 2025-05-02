Сын российского олигарха опозорился, придумав как побеждать Канаду в хоккее 3 2.05.2025, 16:52

Роман Ротенберг

Российский хоккейный специалист лишь рассмешил Сеть.

Роман Ротенберг, сын российского олигарха Бориса Ротенберга, главный тренер сборной России 25 по хоккею, главный тренер ХК СКА, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) странно высказался о победе над Казахстаном (4:1). Накануне стало известно, что Ротенберг может возглавить и национальную сборную РФ, пишет «Телеграф».

Соответствующий комментарий Ротенберга приводит официальный сайт ФХР. По его словам, сборная РФ в матче с Казахстаном сыграла лучше, чем Канада…

«У нас все четыре звена провели хороший матч, они играли на команду, показали высокие скорости и единую командную дисциплину. Всегда есть что улучшить. Одна пропущенная шайба – для нас много. В целом обыграли сильного соперника.

И для нас было важно сыграть лучше, чем сборная Канады, которая будет выступать на чемпионате мира. Я думаю, что ребята это выполнили», — заявил Ротенберг.

Заявление Ротенберга о Канаде вызвало волну шуток в сети. Один из пользователей пошутил, что Роман нашел способ побеждать канадцев, даже не играя с ними. Достаточно победить Казахстан, после чего заявить о триумфе над Канадой.

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