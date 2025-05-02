закрыть
2 мая 2025, пятница, 17:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россельхознадзор признал опасными мясо и рыбу из Беларуси

  • 2.05.2025, 17:09
Россельхознадзор признал опасными мясо и рыбу из Беларуси

Ведомство не пропустило груз лосося на перевозку к месту назначения.

В Беларусь возвращена партия рыбы лососевых пород, которую планировали доставить в РФ. К тому же в Россельхонадзор нашел опасные бактерии в мясе белорусских производителей, пишет «Точка».

На российско-белорусской границе в Псковской области Россельхознадзор провел ветеринарный контроль 700 кг ценного продукта, сказано на сайте ведомства.

Инспекторы выяснили, что на перевозимую партию лосося не было ветеринарных сопроводительных документов о безопасности и происхождении товара.

«Товар, требующий соблюдения температурного режима, перемещался с нарушением ветеринарно-санитарных правил транспортировки, в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование», – пояснили в Россельхознадзоре.

К тому же зафиксировали нарушение требований Технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Не было маркировочных этикеток, по которым можно узнать название товара, страну происхождения, производителя, срок реализации и дату производства.

В результате оформили акт возврата груза. Все 700 кг лососины вернули обратно в Беларусь.

Россельхознадзор также изменил статус двух белорусских предприятий в реестре Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль».

Дело в том, что в говядине ОАО «Могилевский мясокомбинат» и в мясе птицы ОАО «Смолевичи Бройлер» были обнаружены листерии.

А в субпродуктах птицефабрики – клопидол, динитрокарбанилид и декоквинат.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук
Не лезьте, Минск - не ваш
Не лезьте, Минск - не ваш Ирина Халип
Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип