Reuters: Европа перераспределяет замороженные российские активы

Reuters: Европа перераспределяет замороженные российские активы1
- 2.05.2025, 17:16
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Судьба заблокированных миллиардов становится ареной тихой, но острой борьбы.
Бельгийская клиринговая компания Euroclear планирует в ближайшее время перераспределить около 3 млрд евро из замороженных российских активов в пользу западных инвесторов, сообщает агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Речь идет о части активов, заблокированных после начала войны в Украине в 2022 году. Решение стало ответом на ответные меры Москвы, которая в прошлом году конфисковала средства иностранных инвесторов в России на аналогичную сумму.
Как уточняет Reuters, Euroclear получила разрешение от властей Бельгии и уже уведомила клиентов о готовящихся выплатах. Эти средства не затрагивают резервы российского Центробанка — их в Евросоюзе заморожено более 200 млрд евро. Но даже частичный доступ к активам — это значительный прогресс.
Кто именно из инвесторов получит компенсации, пока неизвестно. Российские власти ситуацию не комментируют, но ранее предупреждали о возможной ответной конфискации.
Некоторые эксперты уже назвали шаг спорным. По их мнению, отдавать замороженные активы не на восстановление Украины, а в пользу западного бизнеса — это политический выбор, который может вызвать новые споры.
Тем временем в арбитражах идет борьба: около сотни исков подано против Euroclear со стороны российских структур.
Судьба замороженных миллиардов становится ареной тихой, но острой борьбы, на фоне продолжающейся войны в Украине, санкционной гонки и правовых споров.