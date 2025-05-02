Reuters: Европа перераспределяет замороженные российские активы 1 2.05.2025, 17:16

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Судьба заблокированных миллиардов становится ареной тихой, но острой борьбы.

Бельгийская клиринговая компания Euroclear планирует в ближайшее время перераспределить около 3 млрд евро из замороженных российских активов в пользу западных инвесторов, сообщает агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о части активов, заблокированных после начала войны в Украине в 2022 году. Решение стало ответом на ответные меры Москвы, которая в прошлом году конфисковала средства иностранных инвесторов в России на аналогичную сумму.

Как уточняет Reuters, Euroclear получила разрешение от властей Бельгии и уже уведомила клиентов о готовящихся выплатах. Эти средства не затрагивают резервы российского Центробанка — их в Евросоюзе заморожено более 200 млрд евро. Но даже частичный доступ к активам — это значительный прогресс.

Кто именно из инвесторов получит компенсации, пока неизвестно. Российские власти ситуацию не комментируют, но ранее предупреждали о возможной ответной конфискации.

Некоторые эксперты уже назвали шаг спорным. По их мнению, отдавать замороженные активы не на восстановление Украины, а в пользу западного бизнеса — это политический выбор, который может вызвать новые споры.

Тем временем в арбитражах идет борьба: около сотни исков подано против Euroclear со стороны российских структур.

Судьба замороженных миллиардов становится ареной тихой, но острой борьбы, на фоне продолжающейся войны в Украине, санкционной гонки и правовых споров.

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