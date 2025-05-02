У Зеленского сообщили, что изменилось в политике Трампа после встречи в Ватикане 1 2.05.2025, 17:37

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Но определенные иллюзии еще сохраняются.

Позиция официального Вашингтона по отношению к России заметно изменилась после встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Риме. Впрочем, у американского лидера еще сохраняются определенные иллюзии.

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

По словам политика, Трамп постепенно отдает себе отчет, что без мощного давления Москва не прекратит войну против Украины. Впрочем, американский президент еще некоторое время будет доигрывать свою стратегию «мягкой дипломатии» по отношению к России.

«Путин не считает Трампа равным себе. Он видит себя гораздо более хитрым игроком, топом № 1. Трамп, по его мнению, - это тот, кого легко перехитрить», - подчеркнул советник руководителя ОПУ.

Подоляк считает, что Трамп все еще надеется, что Россия, если к ней прибегнуть без давления, согласится остановиться, не реализовав свою главную цель. Впрочем, постепенно становится понятно, что это не так. Однако Трамп пытается «доиграть», потому что иллюзии до сих пор присутствуют в определенной части американского политического дискурса.

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