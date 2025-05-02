Тест для Путина: пойдет ли Россия на компромиссы с Украиной? 2.05.2025, 17:55

1,178

Есть несколько важных моментов.

В предвыборной гонке президент США Дональд Трамп многократно заявлял, что завершит войну в Украине в свой первый день на посту. Однако его усилия до сих пор были направлены скорее на давление на Украину, чем на Россию, пишет профессор политологии в Университете Пусана Роберт Келли для 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Тем не менее, Киев не согласится на мирное соглашение без взаимных уступок со стороны Москвы. Даже если Трамп настаивает на уступках Украины, он должен понимать, что без уступок России Украина не прекратит борьбу. Условия мира, предложенные Трампом, настолько односторонни, что они фактически означают капитуляцию Украины — это не может быть справедливым соглашением.

Какие уступки должна сделать Россия?

Есть уступки, на которые Россия все же будет вынуждена согласиться для достижения мирного соглашения с Украиной. Вот что должно быть на повестке:

1 Западные миротворцы: Россия должна согласиться на размещение международных миротворцев вдоль линии фронта, чтобы гарантировать стабильность и безопасность. Без этого соглашение не будет иметь реальной силы, и линия фронта останется зоной конфликта, которую Путин сможет пересечь в любой момент.

2 Компенсация Украине: Россия должна компенсировать ущерб, причиненный ее агрессией. Для этого можно использовать замороженные активы России в западных банках, которые будут направлены на восстановление Украины. Это снизит бремя международной помощи и позволит Украине начать восстановление.

3 Гуманитарные уступки: Путин должен будет освободить всех военнопленных и других граждан Украины, захваченных в качестве заложников. Кроме того, гражданам Украины, которые находятся на оккупированных территориях, должно быть разрешено вернуться домой.

Как эти уступки проверяют искренность Путина?

Если Путин отвергнет предложенные уступки, то это подтвердит его имперские амбиции. В этом случае Украина продолжит сопротивление. Уступки, которые требует Трамп от Украины, болезненны — они включают потерю территорий.

Для России предложенные уступки не слишком большая плата, особенно если принять во внимание оккупацию Крыма в 2014 году и аннексию части Донбасса. Если Путин согласится на эти уступки, он продемонстрирует свое стремление к миру, но если он откажется, то будет ясно, что его амбиции остались прежними.

Трамп должен использовать свои связи с Путиным, чтобы оказать давление на Россию и добиться уступок, которые позволят Украине согласиться на прекращение огня. Ведь именно Путин должен стать объектом давления, а не Украина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com