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Forbes: Для полного захвата Украины России потребуется 230 лет и потеря 100 миллионов солдат

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  • 2.05.2025, 18:06
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Forbes: Для полного захвата Украины России потребуется 230 лет и потеря 100 миллионов солдат

РФ несет ошеломляющие потери.

За минувший апрель российским войскам удалось захватить чуть более 176 квадратных километров украинской территории. При этом их потери составили более 36,6 тысячи убитыми и ранеными, также войска потеряли 4800 единиц техники. Об этом пишет журнал Forbes, ссылаясь на данные независимых OSINT-аналитиков. Такими темпами, подсчитало издание, Россия захватит всю Украину к 2256 году и потеряет за это время 101 миллион солдат.

Forbes пишет, что, несмотря на «ошеломляющие» потери в людях и технике, российская армия остается боеспособной. Издание отмечает, что Москва восполняет недостаток техники, оснащая свои войска гражданскими транспортными средствами, включая скутеры, малолитражки и даже гужевой транспорт в виде ослов.

Одновременно российские власти продолжают набирать новых солдат. По словам командующего американскими войсками в Европе генерала Кристофера Каволи, Россия ежемесячно пополняет ряды своей армии 30 тысячами новых бойцов. В свою очередь, Forbes отмечает: что с учетом того: что раненные военнослужащие в конечном итоге также возвращаются на передовую, российские войска теряют на фронте меньше людей, чем получают новых.

Благодаря этому, отметил Каволи, численность российской группировки в Украине растет. По его данным, сейчас там находится около 600 тысяч российских военных. Это «самый высокий показатель за всю войну и почти вдвое больше первоначальной численности сил вторжения» в феврале 2022 года, отметил американский генерал.

Возможности Кремля по восполнению людских потерь зависят от двух вещей — денег и настроения, утверждает заместитель руководителя отдела Восточной Европы и Евразии в Немецком институте международных отношений и безопасности Янис Клюг. По его словам, вербовка рекордного количества людей на войну «обусловлена высокими выплатами за заключение контракта и верой в то, что война скоро закончится».

По словам Каволи, огромные средства, которые Кремль тратит на войну, позволили снизить безработицу до рекордно низкого уровня и добиться поддержки основной массы населения. «Военные расходы составляют 40% от всего государственного бюджета России, что является самым высоким показателем со времен Холодной войны», — отметил он. Для сравнения, Соединенные Штаты тратят на армию всего 13% своего федерального бюджета.

Накануне российский Минфин изменил параметры федерального бюджета на 2025 год, увеличив его дефицит более, чем в три раза — с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП или с 1,17 триллиона до 3,79 триллиона рублей. Корректировке также подверглись предполагаемые доходы российского бюджета в текущем году. Так, по прогнозам Минфина, они составят 38,5 триллиона рублей — вместо 40,3 триллиона, планировавшихся минувшей осенью при подготовке бюджета.

Кроме того, ведомство изменило оценку ожидаемой по итогам года инфляции — с 4,5% до 7,6%, одновременно снизив прогноз по ценам на нефть — с 69,7 доллара за баррель до 56 долларов.

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