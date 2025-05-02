В Турции утилизировали 20 тонн конфискованного каннабиса
- 2.05.2025, 18:09
Целый город оказался «под кайфом».
25-тысячный город в Турции оказался под действием наркотических веществ от сожжения 20 тонн каннабиса.
Об этом 22 апреля сообщило медиа Turkiye Today. Это произошло в восточнотурецком городе Лисе, когда командование жандармерии округа занимались утилизацией конфискованным каннабисом.
Поднявшееся облако дыма вызвало у жителей симптомы интоксикации, включая головокружение, тошноту и галлюцинации. Целый город, против своей воли, был под действием наркотического воздействия каннабиса.
«Так же, как табачный дым вредит пассивным курильщикам в закрытых помещениях, дым от сжигания этих наркотиков может вызвать серьезный дискомфорт, интоксикацию, головокружение, тошноту и галлюцинации», — цитирует медиа президента ассоциации «Зеленая звезда», которая занимается борьбой с зависимостью, Яхья Огер.
Спустя пять дней после операции жители продолжают бороться с ее последствиями и выражать свое недовольство.
«Мы уже несколько дней не можем открыть окна из-за запаха наркотиков. Наши дети заболели, и мы постоянно ходим туда-сюда в больницу. Мы сталкиваемся с этой проблемой каждый год», — говорит один из пострадавших жителей города.
Власти изъяли каннабиса на более 260 миллионов долларов (10 миллиардов турецких лир) во время 226 антинаркотических операций, проведенных в течение 2024 года. На сожжение наркотиков было использовано 200 литров дизельного топлива.