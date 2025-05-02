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В Турции утилизировали 20 тонн конфискованного каннабиса

  • 2.05.2025, 18:09
В Турции утилизировали 20 тонн конфискованного каннабиса

Целый город оказался «под кайфом».

25-тысячный город в Турции оказался под действием наркотических веществ от сожжения 20 тонн каннабиса.

Об этом 22 апреля сообщило медиа Turkiye Today. Это произошло в восточнотурецком городе Лисе, когда командование жандармерии округа занимались утилизацией конфискованным каннабисом.

Поднявшееся облако дыма вызвало у жителей симптомы интоксикации, включая головокружение, тошноту и галлюцинации. Целый город, против своей воли, был под действием наркотического воздействия каннабиса.

«Так же, как табачный дым вредит пассивным курильщикам в закрытых помещениях, дым от сжигания этих наркотиков может вызвать серьезный дискомфорт, интоксикацию, головокружение, тошноту и галлюцинации», — цитирует медиа президента ассоциации «Зеленая звезда», которая занимается борьбой с зависимостью, Яхья Огер.

Спустя пять дней после операции жители продолжают бороться с ее последствиями и выражать свое недовольство.

«Мы уже несколько дней не можем открыть окна из-за запаха наркотиков. Наши дети заболели, и мы постоянно ходим туда-сюда в больницу. Мы сталкиваемся с этой проблемой каждый год», — говорит один из пострадавших жителей города.

Власти изъяли каннабиса на более 260 миллионов долларов (10 миллиардов турецких лир) во время 226 антинаркотических операций, проведенных в течение 2024 года. На сожжение наркотиков было использовано 200 литров дизельного топлива.

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