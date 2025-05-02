В Турции утилизировали 20 тонн конфискованного каннабиса 2.05.2025, 18:09

Целый город оказался «под кайфом».

25-тысячный город в Турции оказался под действием наркотических веществ от сожжения 20 тонн каннабиса.

Об этом 22 апреля сообщило медиа Turkiye Today. Это произошло в восточнотурецком городе Лисе, когда командование жандармерии округа занимались утилизацией конфискованным каннабисом.

Поднявшееся облако дыма вызвало у жителей симптомы интоксикации, включая головокружение, тошноту и галлюцинации. Целый город, против своей воли, был под действием наркотического воздействия каннабиса.

«Так же, как табачный дым вредит пассивным курильщикам в закрытых помещениях, дым от сжигания этих наркотиков может вызвать серьезный дискомфорт, интоксикацию, головокружение, тошноту и галлюцинации», — цитирует медиа президента ассоциации «Зеленая звезда», которая занимается борьбой с зависимостью, Яхья Огер.

Спустя пять дней после операции жители продолжают бороться с ее последствиями и выражать свое недовольство.

«Мы уже несколько дней не можем открыть окна из-за запаха наркотиков. Наши дети заболели, и мы постоянно ходим туда-сюда в больницу. Мы сталкиваемся с этой проблемой каждый год», — говорит один из пострадавших жителей города.

Власти изъяли каннабиса на более 260 миллионов долларов (10 миллиардов турецких лир) во время 226 антинаркотических операций, проведенных в течение 2024 года. На сожжение наркотиков было использовано 200 литров дизельного топлива.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com