Где в Минске будет дешевле закупиться на выходных и в мае 2.05.2025, 19:04

Скидки в последний весенний месяц порадуют и дачников, и домоседов.

Столичные универмаги приготовили отличные акции для своих посетителей. Некоторые из них будут длиться не только в выходные, но и весь последний весенний месяц, пишет «Точка».

Для начала расскажем, что ждет шопоголиков уже на ближайших выходных – 3 и 4 мая 2025-го.

ЦУМ

С пятницы и по воскресенье, 2–4 мая, в универмаге будет действовать огромная скидка.

До 60% от стоимости можно сэкономить на непродовольственных товарах от Br7 за штуку или метр.

Крупногабаритную бытовую технику в эти дни под силу взять дешевле на 15%.

ГУМ

Также со 2 по 4 мая в ГУМе будут значительные скидки.

Купить товары из выделенного ассортимента непродовольственных можно в некоторых случаях вдвое дешевле.

Основное условие – стартовая их цена должна быть от Br7 за единицу или метр.

ТД «На Немиге» и универмаг «Беларусь»

Уже с 1 мая здесь начали раздавать скидки.

На определенный ассортимент они составили от 5 до 70%.

ТЦ «Кiрмаш»

В ближайшие субботу и воскресенье в торговом центре много скидок. Разбежка от 15 до 50%. И вот они:

до 50% – на женскую одежду и обувь

до 45% – на парфюмерию, ювелирные изделия, косметику и часы

до 35% – на галантерею, товары для дома, домашний текстиль, керамику и мебель

до 30% – на мужскую одежду, белье, чулочно-носочные изделия

до 15% – на товары для детей.

Какие акции ждать в течение месяца?

Рекомендуем дополнительно уточнять размеры скидок в интересующих вас столичных универмагах.

ЦУМ

Со вторника по воскресенье в ЦУМе можно купить некоторые непродовольственные товары со скидкой до 60%. Ценник их не должен быть ниже Br7 за штуку или метр.

Каждый понедельник держателей дисконтных карт также ждет обязательная скидка в 10%.

ГУМ

В универмаге действуют скидки до 55% на непродовольственные товары от Br7 в следующие дни: 8–11, 15–18, 22–25, 29–31 мая.

А вот 5–7, 12–14, 19–21, 26–28 мая эти же товары будут стоить дешевле на 40%.

Скидки здесь действуют каждый день на ювелирные изделия (до 45%), парфюмерно-косметические товары (от 45%), посуду, изделия хозяйственного назначения (до 50%), одежду, трикотаж, белье, головные уборы и швейные аксессуары для взрослых (до 50%), товары для детей (до 30%) и многие другие.

ТД «На Немиге»

Время майских акций здесь уже началось. Так, 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 31 мая (среда, пятница, суббота) и 8 мая здесь будут скидки до 70% на непродовольственные товары, цена которых выше Br5.

А вот 4–6, 11–13, 18–20, 25–27, а также 15, 22, 29 мая на эти же товары дисконт составит всего 10%.

Универмаг «Беларусь»

Скидки до 60% здесь будут на товары, цены которых не ниже Br5, 2, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30 мая.

Эти же товары, только всего на 10% дешевле, получится купить 3–5, 7, 11–12, 14, 17–19, 21, 24–26, 28, 31 мая.

А вот 8, 9, 10, 11 мая для ветеранов и пенсионеров действует дополнительная скидка – 5%.

ТЦ «Кирмаш»

В «Кирмаше» будут скидки в честь Дня Победы от 10 до 30% по 9 мая включительно.

А вот 6, 13, 20, 27 мая (во вторник) держатели дисконтных карт и «Моцнай карткi» смогут купить непродовольственные товары, которые стоят меньше Br5, на 15–50% дешевле.

Те же товары, только с розничной ценой свыше Br5, можно взять 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 мая со скидкой от 15 до 50%.

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