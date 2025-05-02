Гол белоруса Шкурина принес «Легии» победу в финале Кубка Польши

Гол белоруса Шкурина принес «Легии» победу в финале Кубка Польши1
- 2.05.2025, 19:12
Нападающий завоевал первый трофей в новой команде.
В пятницу, 2 мая, в матче финала Кубка Польши-2024/25 варшавская «Легия» встречалась с «Погонью» из Щецина. Варшавский клуб победил со счетом 4:2.
У победителей белорусский форвард Илья Шкурин вступил в игру на 61-й минуте. Уже спустя 3 минуты он отличился голом, выйдя один на один и обыграв голкипера, закатив мяч в пустые ворота.
Для Шкурина это первый трофей после переходу в команду из столицы Польши.
«Легия» 21-й раз в своей истории выиграла Кубок Польши — больше, чем кто-либо другой.