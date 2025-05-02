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Гол белоруса Шкурина принес «Легии» победу в финале Кубка Польши

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  • 2.05.2025, 19:12
Гол белоруса Шкурина принес «Легии» победу в финале Кубка Польши

Нападающий завоевал первый трофей в новой команде.

В пятницу, 2 мая, в матче финала Кубка Польши-2024/25 варшавская «Легия» встречалась с «Погонью» из Щецина. Варшавский клуб победил со счетом 4:2.

У победителей белорусский форвард Илья Шкурин вступил в игру на 61-й минуте. Уже спустя 3 минуты он отличился голом, выйдя один на один и обыграв голкипера, закатив мяч в пустые ворота.

Для Шкурина это первый трофей после переходу в команду из столицы Польши.

«Легия» 21-й раз в своей истории выиграла Кубок Польши — больше, чем кто-либо другой.

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