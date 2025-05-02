Граждане Того попали в плен к ВСУ 4 2.05.2025, 19:21

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Их обманом отправили воевать за Россию.

Украинские защитники взяли в плен граждан Того, которые воевали на стороне России. Среди них — молодые парни, которых россияне заманили обманом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Того.

«Власти Того недавно получили сообщения о случаях захвата и задержания граждан Того Вооруженными силами Украины. Это произошло во время их участия в военных действиях на стороне российских вооруженных сил в рамках текущего конфликта», - сказано в сообщении МИД.

В ведомстве добавили, что большинство из тех тоголезцев, которые попали в плен, поехали в Россию по программам стипендий, которые предлагали российские структуры.

Министерство призвало граждан Того, особенно молодежь, планирующую обучение за границей, проявлять максимальную бдительность и тщательно проверять любые предложения стипендиальных программ — особенно если речь идет об обучении в России.

«Министерство активно сотрудничает с рядом дипломатических партнеров, чтобы прояснить ситуацию и, по возможности, оказать необходимую помощь пострадавшим», - добавили в ведомстве.

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