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На Бали произошел блэкаут

  • 2.05.2025, 19:49
На Бали произошел блэкаут

Популярный у белорусских туристов остров частично погрузился во тьму.

На индонезийском острове Бали произошло массовое отключение электроэнергии, передают Jakarta Globe.

Блэкаут начался около 15-16:00 по местному времени (10-11:00 по Минску) и затронул большую часть острова.

Государственная энергетическая компания PLN Bali объяснила сбой повреждением подводного силового кабеля, который идет с острова Ява на Бали. Из-за этого все балийские электростанции одновременно отключились, что привело к внезапному и повсеместному отключению электроэнергии.

Хотя восстановление электричества уже началось, в PLN отметили, что система все еще стабилизируется и в связи с этим возможны новые частичные отключения. К вечеру (на момент публикации материала на Бали было около полуночи по местному времени) удалось восстановить электроснабжение примерно на 50%.

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