Премьер Канады Карни встретится с Трампом 2.05.2025, 20:13

Марк Карни заявил, что переговоры не будут легкими.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в пятницу, 2 мая, что во вторник встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Встреча имеет важное значение, ведь она состоится на фоне продолжающейся торговой войны и угроз аннексии со стороны Трампа, сообщает AP.

«Мы встречаемся как главы наших правительств. Я не буду делать вид, что эти переговоры будут легкими», — отметил Карни.

Карни также сообщил, что 27 мая, когда Парламент возобновит свою работу, король Чарльз III выступит с речью, в которой обозначит приоритеты канадского правительства. Чарльз является главой государства Канады, которая входит в Содружество наций — объединение бывших британских колоний.

«Это четко подчеркивает суверенитет нашей страны», — сказал премьер.

С тех пор как он занял пост премьер-министра после отставки Джастина Трюдо, Карни неоднократно подчеркивал роль основателей Канады — Великобритании и Франции. Он также заявлял, что старая модель отношений с США, которая основывалась на постепенной интеграции, больше не актуальна.

«Я провел очень конструктивный телефонный разговор с президентом Трампом, и мы договорились встретиться в следующий вторник в Вашингтоне. Мое правительство будет бороться за лучшее соглашение для Канады», — подчеркнул канадский премьер.

Ранее Карни заявлял, что тесная дружба Канады с США завершилась, как и 80-летний период, когда Соединенные Штаты выполняли роль глобального экономического лидера и строили союзы, основанные на доверии и взаимном уважении.

Трамп насмехался над предшественником Карни, называя его «губернатором Трюдо», однако самого Карни пока не высмеивал.

Профессор истории Канады и международных отношений Роберт Ботвелл считает, что Карни не следует ехать в Вашингтон, ведь есть риск, что Трамп унизит как Канаду, так и самого премьера.

«Абсолютно нет никакой причины ехать. С Трампом невозможно договориться. Его слово ничего не стоит. Это как писать на поверхности пруда — грязного пруда. Мы ничего не выиграем», — сказал Ботвелл в комментарии AP.

29 апреля Марк Карни в интервью BBC заявил, что Канада заслуживает уважения со стороны США и начнет переговоры по вопросам торговли и безопасности с президентом Дональдом Трампом только на своих условиях.

Кроме того, Карни в категорическом тоне исключил возможность присоединения Канады к США — идеи, которую неоднократно выдвигал президент Дональд Трамп и которая вызвала у канадцев «большое возмущение».

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