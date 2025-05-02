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Ученые: Детям полезно писать от руки

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  • 2.05.2025, 20:20
Ученые: Детям полезно писать от руки

Написание текста ручкой помогает лучше запоминать буквы и слова.

Новое исследование от ученых из Университета Страны Басков отчасти подтверждает идею о том, что написание текста ручкой или карандашом помогает детям лучше запоминать буквы и слова.

Современные дети с малых лет умело пользуются гаджетами и не всегда понимают, зачем писать текст от руки, если можно использовать клавиатуру. Поэтому команда исследователей из Испании захотела разобраться, насколько навыки классического письма важны для освоения алфавита и правил орфографии.

Учёные провели эксперимент с участием 50 детей, которые готовятся к обучению в первом классе. Все малыши были носителями испанского, но ещё не умели читать.

Детей случайным образом распределили по четырём группам. Участники двух из них изучали буквы и словами, выписывая их: сначала кто-то повторял буквы от руки, другие обводили их. Ребята из двух оставшихся групп осваивали материал, набирая текст на клавиатуре: первые — используя один и тот же шрифт, другие — разные.

Исследователи попутно оценивали общие навыки детей: развитость мелкой моторики, память, знание испанских букв. Помимо этого, на двух отдельных сессиях малышей просили запомнить буквы из двух незнакомых языков — армянского и грузинского. После обучения дети проходили тест на знание изученного материала.

Как итог, исследование показало, что дети, обучавшиеся посредством написания букв от руки, стабильно показывали лучшие результаты: они с большей точностью идентифицировали нужные буквы и лучше запомнили их правописание.

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