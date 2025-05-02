Казахстан запретил въезд вице-спикеру Госдумы РФ и еще четырем российским депутатам 1 2.05.2025, 21:16

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Петр Толстой ранее заявлял, что после Украины «следующей проблемой» для России может стать Казахстан.

Власти Казахстана запретили въезд в страну четверым действующим депутатам Госдумы РФ и одному бывшему российскому парламентарию. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источник в правительстве республики. По словам собеседника издания, причиной стало публичное распространение этими лицами оскорбительных и враждебных высказываний в адрес Казахстана и его руководства. В черный список попали вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов, депутаты от партии «Единая Россия» Евгений Федоров и Константин Затулин, а также глава Россотрудничества и бывший депутат Госдумы Евгений Примаков.

Толстой ранее заявлял, что после Украины «следующей проблемой» для России может стать Казахстан. Он также назвал Алматы «городом Верный, построенным русскими», и обвинял Казахстан в попытке «выдумать собственную историю», чтобы отмежеваться от России. Никонов, выступая на федеральном телевидении, заявил, что «Казахстана просто не существовало», охарактеризовав территорию современного Казахстана как «подарок России и СССР». Федоров поддержал высказывания Никонова и заявил, что Россия якобы имеет право потребовать от Казахстана вернуть территории. Кроме того, по словам Федорова, Казахстан «не вышел из состава СССР в соответствии с международным правом», а значит, его государственность носит «не вполне законный характер».

Константин Затулин в 2022 году резко раскритиковал позицию президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, который тогда отказался признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Депутат намекнул на территориальные претензии, заявив, что в случае отсутствия полноценного партнерства «все возможно, как в случае с Украиной».

Примаков обвинял власти Казахстана в якобы бездействии в отношении «действий националистов против русского языка». Позже он открыто отказался работать с министром информации Казахстана Аскаром Умаровым, назвав его «русофобской дрянью» из-за якобы русофобских высказываний.

Как отмечает Deutsche Welle, кроме депутатов, в список персон нон грата также попали пропагандисты Тина Канделаки и Тигран Кеосаян, политолог Никита Мендкович, идеолог «русского мира» Александр Дугин, а также российский историк Андрей Грозин. Последнему на днях было отказано во въезде в Казахстан без объяснения причин.

Грозин, возглавляющий отдел Казахстана и Средней Азии в Институте стран СНГ, собирался принять участие в двух мероприятиях: 28 апреля — в дискуссии по проблемам в российско-казахстанских отношениях, а 29 апреля — в круглом столе, посвященном вопросам безопасности и гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Однако 27 апреля ему отказали во въезде при прохождении паспортного контроля в аэропорту Астаны. В Институте сообщили, что выяснить причины отказа не удалось.

Там также напомнили, что подобный инцидент произошел и в 2023 году, когда директора Института — депутата Затулина — в течение нескольких часов «пытались не пустить в Казахстан» для участия в запуске космического корабля с Байконура. Тогда ситуацию удалось уладить.

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