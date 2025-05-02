Ученые смогли подслушать «разговор» деревьев и сделали невероятное открытие 2.05.2025, 21:33

Оказывается, леса имеют собственную мощную систему обмена информацией.

Растения считаются немыми существами, неспособными к вербальному общению. Но исследования ученых свидетельствуют, что деревья таки имеют собственную систему общения, которая способна передавать некоторую важную информацию от одного организма к другому, пишет New Atlas.

Международная команда ученых из Университета Южного Креста в Австралии и Итальянского технологического института впервые зафиксировала специфические способы, которыми березы в лесу Коста-Бокке в Доломитовых Альпах используют биоэлектрические сигналы для предупреждения «коллег» о приближении солнечных затмений. Причем более старые деревья первыми посылают эти сигналы, что можно расценивать как передачу «молодежи» приобретенных за жизнь знаний.

Как отмечают авторы исследования, лесная сеть берез, которую они изучали, имеет систему предупреждения соседей о необходимости подготовиться к экологическим изменениям. Причем ключевой момент заключается в том, что эти сообщения являются не реактивными, а проактивными. То есть это не реакция на процесс, который уже начался, а именно предупреждение о том, что только должно начаться вскоре. В данном случае речь шла о солнечных затмениях, о которых деревья сигнализировали друг другу за несколько часов до начала самого астрономического события.

Чтобы понять это, команда ученых измерила биоэлектрические импульсы деревьев с помощью сети сверхчувствительных датчиков. Наблюдение показало, что активность сигналов изменилась за несколько часов до солнечного затмения, и все деревья начали «синхронизироваться», когда «весть» распространялась. Показательно, что первыми это «сообщение» начали отправлять старые деревья.

Ученые отмечают, что речь идет об обмене именно электрическими сигналами, а не выделении определенных веществ.

«Тот факт, что старые деревья реагируют первыми - потенциально управляя коллективной реакцией леса - много говорит об их роли как банков памяти о прошлых экологических событиях. Это открытие подчеркивает критическую важность защиты старых лесов, которые служат опорами устойчивости экосистемы, сохраняя и передавая бесценные экологические знания», - говорят исследователи.

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