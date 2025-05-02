Глава МИД Великобритании: Мир теряет терпение из-за действий Путина
- 2.05.2025, 21:38
Дэвид Лемми провел разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми провел разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом о прекращении войны РФ против Украины.
Об этом он написал в соцсети Х.
«В разговоре с Джей Ди Вэнсом сегодня мы подтвердили наше общее желание положить конец варварскому вторжению России в Украину, а также нашу приверженность к длительному миру», - подчеркнул Лемми.
Глава британского МИД отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин «достаточно долго тормозил и препятствовал переговорам» о прекращении войны в Украине.
«Мир теряет терпение», - добавил Лемми.