Глава МИД Великобритании: Мир теряет терпение из-за действий Путина 2.05.2025, 21:38

Дэвид Лемми провел разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми провел разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом он написал в соцсети Х.

«В разговоре с Джей Ди Вэнсом сегодня мы подтвердили наше общее желание положить конец варварскому вторжению России в Украину, а также нашу приверженность к длительному миру», - подчеркнул Лемми.

Глава британского МИД отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин «достаточно долго тормозил и препятствовал переговорам» о прекращении войны в Украине.

«Мир теряет терпение», - добавил Лемми.

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