Генсек НАТО придумал способ увеличить расходы союзников на оборону до 5%
- 2.05.2025, 21:55
Ранее Марк Рютте заявил, что НАТО необходимо «переключить мышление на военное время».
Генсек НАТО Марк Рютте предложил членам блока план увеличения военных расходов в совокупности до 5% ВВП, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
План Рютте включает повышение оборонных расходов до 3,5% (с 2014 года требуемый показатель в альянсе – 2%, к 2025-му не все члены альянса смогли достичь этой планки – только 22 из 32 стран, уточняет агентство) и увеличение других расходов, связанных с безопасностью, на 1,5%. Что имеется в виду под другими расходами, еще предстоит согласовать. Туда может входить, например, ремонт дорог и мостов, необходимых для транспортировки техники.
В НАТО напрямую не ответили на данные Reuters. Представитель альянса Эллисон Харт отметила, что Рютте неоднократно заявлял о необходимости нарастить военные расходы альянса.
«Это, скорее всего, повлечет за собой не только увеличение инвестиций в оборону в соответствии с согласованными определениями НАТО, но и дополнительные инвестиции в смежные области, такие как инфраструктура и устойчивость», — указала Харт и добавила, что генсек тесно сотрудничает «с союзниками, чтобы подготовить решения по этому вопросу для нашего саммита в Гааге». Мероприятие пройдет в июне.
В январе Рютте заявил, что НАТО необходимо «переключить мышление на военное время» и готовиться к войне, чтобы ее предотвратить. Это включает увеличение расходов на оборону, продолжение поддержки Украины и укрепление сотрудничества с партнерами НАТО по всему миру, объяснил генсек.