Белорус выловил гигантскую щуку в Минском море
- 2.05.2025, 22:14
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Щука клюнула на карася.
На Минском море рыбак ловил карасей, но поймал щуку весом восемь килограммов, пишет портал fishingby.com.
Во время рыбалки 30 апреля на Минском море (Заславском водохранилище) минчанин Сергей на обыкновенную поплавочку сумел поймать щуку. Рыбак признается, что ловил на удочку Нью Хантер шесть метров, которая была оснащена тонкой плетенкой и одинарным крючком.
- Карасик клюнул на опарыша, а зубастая клюнула на карасика, - признался минчанин.
Мужчина добавил, что щука оказалась его личным рекордом и вызвала массу эмоций и у него самого, и у других рыбаков, которые находились поблизости. Вес рыбы составил 8,340 килограмма.