Партия Reform UK триумфирует на местных выборах 2.05.2025, 22:26

Партии Найджела Фараджа удалось победить в округах, ранее выбиравших либо лейбористов, либо консерваторов.

В Великобритании продолжилась общеевропейская тенденция роста популярности правых партий. Согласно первым предварительным итогам муниципальных выборов 1 мая, партия Reform UK («Реформировать Соединенное Королевство”), возглавляемая депутатом британского парламента Найджелом Фараджем, получает больше мандатов, чем все остальные партии, вместе взятые.

Она подчеркивает, что Reform UK удалось победить в округах, прежде выбиравших либо лейбористов, либо консерваторов и что эксперты называют такой результат серьезной угрозой двухпартийной системе.

По всей стране были избраны более 1600 членов муниципальных советов и многие мэры. Экс-депутат национального парламента от Консервативной партии Андреа Дженкинс, перешедшая в Reform UK после потери мандата в июне 2024 года, выиграла гонку за пост мэра в графстве Линкольншир. Кроме того, ее партия завоевала большинство мест и в совете графства. Комментируя этот успех, Дженкинс заявила, что положит конец «размягченной Великобритании» и что просители убежища в стране должны будут размещаться не в отелях, а в палатках.

В округе Ранкорн и Хелсби правые опередили лейбористов всего на 6 голосов

Reform UK, сформированная шесть лет назад на основе Партии «Брекзита», надеется, что нынешние выборы «положат начало краху» многовековой двухпартийной политической системы, которая состоит из правящей Лейбористской и находящейся в оппозиции Консервативной партий. Ее лидер Найджел Фарадж — одно из главных действующих лиц «Брекзита» - проводит антииммиграционную политику и считается другом президента США Дональда Трампа, напоминает агентство Reuters.

В избирательном округе Ранкорн и Хелсби на северо-западе Англии, где совсем недавно уверенно побеждали лейбористы, Reform UK получила еще одно место в Палате представителей, где у нее теперь пять мандатов из 650. Reuters отмечает, что правые победили с преимуществом всего в шесть голосов, тогда как в прошлом году в том же регионе лейбористы имели перевес почти в 15 тысяч голосов.

Фарадж назвал это «великим вечером» для своей партии: по его словам, лейбористы потерпели крах в своем оплоте, и большая часть их избирателей перешла на сторону Reform UK. Этот мандат был единственным в парламенте, который подлежал переизбранию: вакансия появилась после того, как депутат от лейбористов был вынужден подать в отставку за нанесение побоев избирателю.

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