Невзоров: Россия уже изошла пеной бешенства 3 Александр Невзоров

2.05.2025, 22:39

2,944

Трамп мимоходом опрокинул главного идола путинского режима.

Трамп остается абсолютным лидером в деле наведения всемирного шороха. Так, как он, этого не умеет делать никто.

Рыжий Донни устроил прополку огорода мировой истории, решительно вырвав все сорняки и спятившие неформатные овощи.

СССР удален из победителей во Второй мировой войне.

Победителем объявлены США, к которым (цитата): «Никто даже не приблизился по силе, храбрости и военному мастерству. Мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. Несравнимо больше».

Если трактовать его заявление, то сталинской армии отведена скромная роль «мяса», которое должно было отвлекать на себя часть гитлеровских сил, пока Штаты расправлялись с элитными дивизиями Рейха.

Отныне это однозначная и официальная точка зрения США, которая станет хрестоматийной.

Россия уже изошла пеной бешенства. Трамп мимоходом опрокинул главного идола путинского режима – русское победобесие.

Но!

Дискутировать бесполезно, ибо несомненно то, что судьбу войны решили не допотопные «Катюши», а Манхэттенский проект и ядерное оружие.

При любом раскладе на фронтах, при наличии «ядерки» Рейх был бы превращен в обгорелую отбивную.

Надо сказать, что и Сталин официально признавал неизбежность полного разгрома СССР без ленд-лиза и западного оружия.

Александр Невзоров, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com