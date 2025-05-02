Сына экс-главы «Мотор Сич» задержали в Монако по запросу СБУ 2.05.2025, 23:26

В операции участвовали правоохранители Украины, Франции и Монако.

В Монако задержали сына экс-президента украинской аэрокосмической компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева Алексея Богуслаева-старшего ранее арестовали на Украине по обвинению в поставках в Россию авиационных двигателей.

О задержании сына экс-президента «Мотор Сич» сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Ведомство не привело имени задержанного. СМИ пишут, что речь идет об Александре Богуслаеве.

В операции участвовали правоохранители Украины, Франции и Монако. Задержанного обвиняют в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК Украины). По этой статье ему грозит до 12 лет лишения свободы.

СБУ утверждает, что семья экс-главы «Мотор Сич» незаконно присвоила контрольный пакет акций предприятия, а затем продала его за $650 млн. По версии следствия, для реализации сделки Богуслаев-старший организовал инвентаризацию активов компании, с помощью которой искусственно снизил стоимость ее акций. Затем он приобрел 65% ценных бумаг и большую часть из них передал в пользу шести офшорных структур, которыми владеет его сын.

Чтобы легализовать украденные активы, подозреваемые продали их зарубежным компаниям без соответствующего разрешения от украинских властей. На полученную прибыль они купили элитную недвижимость в Европе.

Вячеславу Богуслаеву 86 лет. Ранее он возглавлял украинскую компанию «Мотор Сич», которая занимается производством и ремонтов самолетов, вертолетов и газотурбин. В октябре 2022 года его арестовали по подозрению в пособничестве государству-агрессору, коллаборационизме, содействии терроризму и противодействии ВСУ.

По версии СБУ, Богуслаев вместе с начальником департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» занимался незаконной поставкой оптовых партий украинских авиадвигателей для российских вертолетов. Служба безопасности Украины публиковала аудиозаписи телефонных разговоров, которые, как утверждается, свидетельствуют о сотрудничестве экс-главы предприятия с Россией. Сам он своей вины не признал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com