Зеленский: Сейчас отношения с Вэнсом более позитивные, чем до этого 20.05.2025, 1:09

Украинский лидер поговорил с вице-президентом США в Ватикане.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом более позитивными.

Об этом глава государства сказал на брифинге журналистам.

На вопрос журналиста о нынешних отношениях с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом Зеленский ответил, что они «более позитивные, чем до этого».

По его словам, разговор в Ватикане с представителями США был конструктивным и результативным.

«У нас вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также с госсекретарем Марко Рубио и с представителями их команды был действительно благоприятный и мощный разговор. И он был очень результативным и конструктивным. Думаю, для нас очень важен положительный результат этого разговора», - сказал он.

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