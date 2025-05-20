Зеленский: Сейчас отношения с Вэнсом более позитивные, чем до этого
- 20.05.2025, 1:09
Украинский лидер поговорил с вице-президентом США в Ватикане.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом более позитивными.
Об этом глава государства сказал на брифинге журналистам.
На вопрос журналиста о нынешних отношениях с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом Зеленский ответил, что они «более позитивные, чем до этого».
По его словам, разговор в Ватикане с представителями США был конструктивным и результативным.
«У нас вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также с госсекретарем Марко Рубио и с представителями их команды был действительно благоприятный и мощный разговор. И он был очень результативным и конструктивным. Думаю, для нас очень важен положительный результат этого разговора», - сказал он.