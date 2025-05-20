Две белоруски успешно стартовали в квалификации к «Ролан Гаррос»
- 20.05.2025, 2:42
Александра Саснович победила россиянку, Кристина Дмитрук – китаянку.
Белорусские теннисистки успешно выступили в первом раунде квалификации к Открытому чемпионату Франции – «Ролан Гаррос».
По итогам стартовых матчей две спортсменки продолжат борьбу за выход в основную сетку турнира.
Александра Саснович уверенно обыграла россиянку Татьяну Баркову со счетом 6:4, 6:3 и вышла во второй раунд квалификации.
Ее следующая соперница – итальянка Лукреция Стефанини, занимающая 153-е место в рейтинге WTA.
В первом круге Стефанини одолела француженку Манон Леонард – 7:6, 6:4. Итальянка известна своей стабильной игрой на грунте и входит в число опытных представительниц тура, достигнув в 2023 году 99-й позиции в мировом рейтинге.
Пятая ракетка Беларуси Кристина Дмитрук также продолжает выступление в квалификации.
В первом матче она обыграла более рейтинговую соперницу: китаянку Сичжа Вэй – 6:1, 7:5.
Во втором раунде ее ждет встреча с австралийкой Мэддисон Инглис, которая в стартовом поединке разгромила белоруску Ирину Шиманович – 6:1, 6:1.
Матч Дмитрук и Инглис обещает быть упорным. Австралийка обладает солидным опытом и является неудобной соперницей на быстрых розыгрышах.
Четвертая ракетка страны Ирина Шиманович, к сожалению, завершила свое участие в турнире уже после первого матча.
В основной сетке турнира Беларусь представит Арина Соболенко, занимающая первую строчку в рейтинге WTA.
Вместе с ней в Париже сыграет и Виктория Азаренко. Она находится на 73-м месте в мировом рейтинге.
Жеребьевка основной сетки намечена на 22 мая.